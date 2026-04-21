Buenas noticias para Carlos Sainz: Williams tendrá mejoras en Miami

La temporada 2026 de la F1 y su complejo cambio de reglamentación han puesto sobre la mesa un escenario más que difícil para los equipos, tanto que las partes implicadas han tenido que reunirse y tomar decisiones para resolver la situación. Aprovechando el parón obligado, FIA, equipos y FOM han llegado a un acuerdo y este lunes presentaron una serie de cambios que entrarán en vigor a partir de la próxima cita, el GP de Miami que se disputa del 1 al 3 de mayo.

Paralelamente, las escuderías han hecho bueno el paréntesis de competición para trabajar en la fábrica y seguir puliendo detalles. Es el caso de Williams, que ha empezado el curso con varios problemas, entre ellos el sobrepeso del FW48. Aunque los dos puntos que conquistó Carlos Sainz en China, la última cita disputada, dieron un pequeño balón de oxígeno a los de Grove, desde el equipo prometen mejoras en Miami.

"Este descanso es donde esos valores deben demostrarse en la práctica. Durante las últimas semanas, nos hemos reunido como equipo para analizar los datos, acelerar la investigación y la simulación, y perfeccionar nuestro enfoque para el resto de la temporada", apuntó el jefe de Williams, James Vowles, en una publicación en su perfil de LinkedIn.

El tabajo durante estas semanas de parón, según explicó Vowles, se ha llevado a cabo en dos frentes, los pilotos por un lado y el desarrollo en la fábrica por otro. "Nuestros pilotos han vuelto al simulador y el equipo está trabajando en la práctica de las paradas en boxes. En el área de desarrollo, estamos trabajando arduamente en todos los elementos, sobre todo en el peso del coche", avanzó el ingeniero británico.

Con vistas al próximo GP

"Cada hora de este período tiene un propósito", afirmó un Vowles que apuntó a la próxima carrera como escenario para empezar a ver los frutos de esas horas de trabajo. "Miami es la oportunidad de mostrar nuestro próximo paso adelante. Sabemos que aún no estamos a punto, pero estamos deseando seguir avanzando y volver a la pista", zanjó.

Entre tanto, todavía quedan algunos días por delante que han aprovechado para seguir acumulando rodaje. Este martes Carlos Sainz estuvo en Silverstone para ponerse al volante del FW47 del año pasado para unos test privados de la escudería.

El piloto madrileño ha aprovechado este parón para dedicarse a otros deportes como el golf o el ciclismo, tal y como ha mostrado en sus redes sociales.