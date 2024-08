Buenas noticias para Aston Martin: su fábrica estará lista en otoño

Aston Martin no está demostrando un buen nivel en este 2024. A pesar de estar en una de las temporadas más igualadas de la competición, con cuatro escuderías luchando por lo más alto del podio, el AMR24 no está al nivel de sus rivales. Las expectativas tras la esperanzadora campaña del año pasado eran muy altas, pero los de Silverstone no consiguen dar con la tecla para mejorar el rendimiento de su monoplaza. Por esa razón, ahora todos los esfuerzos del equipo pasan por diseñar y fabricar un proyecto ganador de cara a 2025 y 2026, cuando se implementará el nuevo reglamento.

OBJETIVO 2026

La escudería británica está invirtiendo mucho en su fábrica de Silverstone, aquella que empezaron a construir hace tres años y que ya se encuentra en su fase final de desarrollo, para intentar dar forma a ese proyecto ganador del que tanto habla Lawrence Stroll.

Cabe recordar que será a partir del 1 de enero de 2025, y no antes, cuando los equipos de F1 se pongan manos a la obra para diseñar y fabricar íntegramente el monoplaza de 2026. Por ello, es clave que Aston Martin tenga listos para finales de año el simulador y el túnel de viento.

Algo que podría ser más que probable por lo que ha confirmado Dan Fallows, director técnico, en declaraciones a 'Motorsport Italia': "El nuevo simulador que tenemos es obviamente un simulador de última generación, que se pondrá en marcha a finales de este año, al igual que el túnel de viento. Ambos son enormes mejoras para nosotros y nos permiten realizar muchas más pruebas de la forma que queremos".

"Estas nuevas herramientas nos darán mucha más flexibilidad de la que tenemos ahora. Había muchas cosas que queríamos hacer, pero no podíamos debido a estas limitaciones. Por algo estamos gastando millones y millones de libras en estas nuevas herramientas. Estamos muy emocionados", sentencia el británico.

Con Honda, con su fábrica de Silverstone funcionando a máximo rendimiento y con la posible llegada de Adrian Newey a la escudería, Lawrence Stroll tendrá todas las herramientas para dar vida al proyecto más ambicioso de la Fórmula 1.