Buenas noticias para Aston Martin: una de las baterías inutilizadas de Honda tendría solución

Aston Martin atraviesa el momento más crítico desde su vuelta a la Fórmula 1. Sin prestaciones ni esperanzas de poder encontrarlas a corto plazo, la escudería verde no encuentra soluciones a los infinitos problemas de su motor Honda. La fabricante nipona trabaja a contrarreloj a sabiendas de que es con diferencia el peor motor de la parrilla, aunque parece que no todo son malas noticias desde Suzuka...

Y es que uno de los principales problemas que tuvo Aston Martin en Australia, la primera prueba del calendario, radicó en la falta de suministros en las baterías. Debido a los múltiples problemas de fiabilidad de Honda, las unidades quedaron inutilizadas demasiado pronto sin posibilidad de tener otras de recambio. Eso dejó a la escudería verde sin un plan de repuesto y los pilotos admitieron que al primer problema que notaran durante la carrera, estarían obligados a parar. No hacerlo y malograr la última batería restante hubiese significado directamente no participar en China, próxima cita del calendario.

Ahora, 'Motorsport' informa que una de las baterías inutilizadas durante el GP de Australia tendría cierta solución. Según el medio especializado, los problemas de "comunicación entre los distintos sistemas de gestión y control" son recuperables, algo que aporta cierto margen de maniobra a Aston Martin de cara al fin de semana en China. Son buenas noticias para el equipo verde, que podrá dar vueltas sin tanta presión a romper una batería gracias a poder recuperar una de las que supuestamente estaba malograda.

Fernando Alonso, con Aston Martin / XAVIER BONILLA / AFP7

A pesar de eso, se espera un nuevo Gran Premio realmente complicado en China. Los problemas en Australia fueron incontables y las soluciones que llegan de Suzuka solo serán palpables a partir de mitad de temporada. La unidad de potencia tiene difícil arreglo y es por eso que Aston Martin dedica los fines de semana este inicio de curso a hacer auténticos test de pretemporada. Mientras sus teóricos rivales compiten por cosas grandes, ellos lo hacen para rodar más de veinte vueltas seguidas.

Fernando Alonso, por su parte, no pierde la esperanza en poder remontar la situación. “Más o menos, lo esperado. Sabíamos que iba a ser una carrera casi imposible de acabar, pero hemos dado bastantes vueltas entre Lance (Stroll) y yo y ojalá podamos en China dar otro pasito más en esa dirección, seguir aprendiendo”, comentó el asturiano tras sel GP de Australia. "¿Solución para China? Ninguna, no hay tiempo, por eso teníamos que tener máxima precaución aquí, porque lo que tenemos es con lo que vamos a correr allí. Luego, para Japón igual hay alguna mejora, ojalá, y más repuestos, piezas nuevas. Creo que llegarán más baterías y ahí podremos forzar el coche sabiendo que podemos repararlo, pero en China vamos a tener otro fin de semana con extrema cautela”.