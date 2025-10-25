¡ Brutal ! Russell se infiltra en las gradas durante los Libres 1 en México

Este viernes, la primera sesión de entrenamientos libres contó con una parrilla plagada de pilotos júniors y reservas, dejando a muchos titulares en el 'banquillo'. En Mercedes tuvieron la genial idea de infiltrar entre el público del Foro Sol a George Russell, que se enfundó una máscara de luchador mexicano y se dirigió a las gradas para ver desde allí la sesión.

El inglés hizo gala de su buen humor. Cada vez que pasaba el Mercedes que pilotaba Frederick Vesti, gritaba: "¡Es mi coche! ¡Ese es mi coche!. Pese a ello, George consiguió pasar completamente desapercibido.

"Hacía muuuuchos años que no podía ver una sesión de F1 fuera de la pista y los boxes, como un aficionado más, ha sido divertido, aunque con la máscara he pasado calor", decía Russell ya de vuelta al paddock. Sin duda una anécdota de lo más divertida.