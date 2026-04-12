La brutal confesión de Toto Wolff sobre Hamilton y Rosberg: "Los despedí a los dos"

El legado de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 es incuestionable. También lo es el que dejó en su antiguo equipo, Mercedes. Durante doce cursos, el piloto británico formó parte de la escudería, con la que logró seis títulos mundiales, cuatro de ellos de forma ininterrumpida. Pero igual que protagonizó momentos imborrables en lo positivo, también dejó tras él alguna que otra polémica. Cómo olvidar, por ejemplo, aquel tenso 2016 que protagonizó con su entonces compañero de equipo, Nico Rosberg. Sobre esta rivalidad se ha sincerado recientemente Toto Wolff, jefe de la escudería.

De hecho, el alemán fue el que impidió que el británico lograse seis mundiales consecutivos. En aquel 2016, Nico resultó campeón con cinco puntos de ventaja (385), que podrían haber sido más de no ser por algunos incidentes que protagonizó con Hamilton, entre los más recordados, el del GP de España, donde ambos terminaron en la grava y con los dos monoplazas destrozados.

Los monoplazas de Hamilton y Rosberg tras el accidente en la primera vuelta en Barcelona / Andreu Dalmau / EFE

Sobre esta tensa rivalidad ha hablado recientemente Toto Wolff. El austríaco ha reconocido recientemente, en una entrevista con 'The Athletic', que incluso llegó a querer despedirlos a ambos. "Representas a la marca Mercedes, y tienes que aceptar que no todo gira en torno a ti", valoró el 'jefazo', sobre aquellos momentos en los que sus pilotos priorizaron su ego al interés común.

La premisa era clara: competir lo que quisieran, pero evitar chocar entre ellos. "Son competidores. Aceptamos la competición. Aceptamos que compitan entre ellos siempre que respeten ciertas líneas rojas", apuntaba Wolff.

Las situaciones extremas requieren de medidas extremas y por eso Toto tuvo claro que tenía que lanzar un ultimátum. "En 2016, Rosberg y Hamilton chocaron, y luego volvieron a chocar. Así que los despedí. Llamé a mi director ejecutivo, Dieter Zetsche, y le dije: ‘Escucha, necesitas firmar algo’", recordaba. "Y me devolvió la llamada y dijo: ‘¿Vas a prescindir de ambos pilotos?’ Y yo dije: 'Sí, porque si no, no entenderán lo importante que es el interés de la marca y del equipo por encima del suyo propio'", expresaba.

El interés de la marca, por encima de todo

Fue entonces cuando desde Brackley mandaron un correo a ambos pilotos para anunciarles que estaban fuera del equipo. "El miércoles los llamamos y les dijimos: 'Venid mañana', y les dije: 'Mi problema es que no sé de quién fue la culpa'. Así que lo que les dije fue que si volvía a pasar, uno de los dos tendría que irse. 'Puede que me equivoque. Puede que despida al equivocado'", apuntó sobre aquella conversación.

Wolff quiso hacer entender a ambos que sus desavenencias implicaban a las cientos de personas que trabajaban en el proyecto en aquella época. "'La gente que tiene que pagar sus hipotecas y trabaja en las fábricas, ¿qué piensa? ¿Que vosotros dos chocáis entre vosotros porque no os caéis bien? Y eso afecta directamente a la vida de dos mil quinientas personas. ¿Quién os creéis que sois? Y eso es algo importante que tenéis que entender como pilotos'", les dijo.