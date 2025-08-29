Brutal accidente de Stroll en Zandvoort

Lance Stroll ha protagonizado un escalofriante accidente al poco de comenzar la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. El piloto canadiense, que ha abandonado el coche por su propio pie, ha lanzado un tranquilizador mensaje por radio: "I'm OK", indicando que se encontraba bien pese a los importantes destrozos en su Aston Martin.

Lance, que por la mañana en el FP1 había ofrecido grandes sensaciones al igual que Fernando Alonso, situándose tercero y cuarto respectivamente, tras los dos McLaren de Norris y Piastri, ha seguido empujando en la sesión vespertina.

Tras completar unas primeras vueltas a buen ritmo, marcando el noveno tiempo, Stroll ha entrado demasiado rápido a la Curva 3, la peraltada de Zandvoort y la misma en la que esta mañana Lewis Hamilton ya ha dado un susto. El de Aston Martin ha terminado bloqueando cuando ha visto que no podía entrar tan fuerte en la curva, perdiendo el control e impactando lateralmente y a gran velocidad contra las protecciones.

El coche médico ha recogido a Lance, el compañero de Alonso les ha pedido ser trasladado directamente al box, al considerar que no precisaba asistencia. Mientras tanto, con bandera roja en pista, el trabajo para retirar los restos del accidente y aceite se han prolongado durante diez minutos, recortando el tiempo de entrenamientos.