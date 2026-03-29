El brutal accidente de Bearman que evidencia el peligro de la nueva F1

Oliver Bearman ha sufrido un violento accidente durante la vuelta 22 del Gran Premio de Japón. El piloto británico de Haas ha perdido el control de su monoplaza en la curva 13 de Suzuka, cuando se disponía a atacar a Franco Colapinto.

El diferencial de velocidad por la carga de batería era altísimo en ese instante y Bearman se ha quedado sin espacio al evitar impactar a Colapinto. Ha esquivado al argentino, se ha abierto al exterior y ha pisado la hierba para acabar cruzando la pista y estrellándose a gran velocidad contra las protecciones.

El piloto de Havering ha salido bien librado a pesar del impacto de 50G, aunque se ha bajado del coche renquente y quejándose de un golpe en la rodilla y tobillo. Por fortuna en el centro médico del circuito de Suzuka han descartado lesiones graves.

El accidente ha propiciado el único coche de seguridad en la carrera, providencial para Kimi Antonelli, que no había parado y aprovechó la situación para hacer su pit stop. Justo al contrario que su compañero Russell, que ha entrado al box justo en la vuelta previa y se ha visto perjudicado en su estrategia.

Más allá del aspecto deportivo, el grave incidente pone en cuestión nuevamente la seguridad en la nueva F1, como ya se vio en la salida de Australia con Colapinto esquivando a Lawson por los pelos y salvando así un drama. Carlos Sainz, presidente de la asociación de pilotos, ha sido durísimo al respecto.

“Llevamos avisando a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase. Tenemos velocidades de 30, 40, 50 km/h utilizando el boost. Creo que han sido 50G en Suzuka con escapatoria, imaginaos que vamos a Las Vegas, Bakú y el mismo problema que ha tenido Oli lo tenemos a velocidades más altas y sin escapatoria. Espero realmente que la F1 recapacite y los equipos no se pongan muy de frente porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y tiene problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami y a otro tipo de circuitos”, ha advertido.

Ya lo dijo Fernando Alonso antes de la carrera en Japón, cuando volvió a mostrarse crítico con el reglamento de 2026: "Ninguna diversión, qué diversión va a haber adelantando sin querer. De repente, te encuentras con una batería superior al coche que tienes delante, o te estrellas contra él o le adelantas, es más una maniobra de evasión que un adelantamiento por echarle coraje". Justo lo que ocurrió con Bearman.