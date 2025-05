"Soy Bruno del Pino y vengo aquí a crearme un nombre"

Se llama Bruno del Pino y es el sobrino de Pedro de la Rosa, pero quiere ganarse un nombre por su cuenta en el automovilismo. El piloto barcelonés está debutando esta temporada en la Fórmula 3. Tercero en la Eurocup-3 el año pasado, ha dado el salto en 2025 de la mano de MP Motorsport, equipo con el que se siente "superconfiado, con muchas ganas y dando grandes pasos".

Durante el GP de España en Montmeló, Bruno del Pino atendió a SPORT para analizar su evolución, valorar sus sensaciones y desvelar cuáles son sus próximos objetivos en la F3. Ahora, para él, cada carrera en la tercera etapa oficial del camino hacia la F1 "es un nuevo reto". "Estamos haciendo grandes pasos, mejorando mucho", apunta el joven de tan solo 18 años, que además admite que "es un mundo completamente nuevo, un mundo con un gran nivel y con objetivos muy altos".

Podio en Imola

Tras un mal fin de semana en Melbourne en el GP de su debut, Bruno mejoró sensaciones en Bahrein, donde fue noveno en la carrera del domingo. Esa felicidad por sumar los primeros dos puntos de la temporada pronto se transformaría en euforia. "En Melbourne no pudimos demostrar todo el potencial que teníamos, pero sí pudimos hacerlo por ejemplo en la qualy en Bahrein o en la carrera en Imola, donde ya conseguimos un podio", asegura Del Pino.

Y es que hace un par de semanas, en el Gran Premio de Emilia Romagna, el barcelonés celebró su primera gran alegría en la Fórmula 3. En la carrera al sprint de la tercera cita del campeonato, el piloto de MP Motorsport cosechó la segunda posición a escasas décimas de su compañero de equipo Tim Tramnitz. "Para ser rookie es bastante difícil conseguirlo y aquí estamos peleando", valora.

En casa, con su gente

Después de un mal resultado en Mónaco, Del Pino corre este fin de semana en su "casa". El catalán, aprovechando la ocasión, luce desde el viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya un casco diseñado exclusivamente para el Gran Premio de España.

“Siempre hay un poco de presión extra por el hecho de que mucha gente viene a verme, no solo mi familia y amigos, sino toda mi gente de alrededor de España que se ha movido para ver -además de la F1- a jóvenes pilotos como nosotros", comenta Del Pino, que asegura sentirse "muy cómodo y confiado" al "pilotar en este circuito, que me lo sé, con toda la gente y el gran clima que hace".

Sus sensaciones de cara al GP de España son muy positivas. Bruno se ve "bastante competitivo", a pesar de que en la Free Practice de ayer viernes tuvo "un poco de tráfico" que le quitó "bastantes décimas con las que podría haber estado fácilmente en el top-10". Tampoco protagonizó su mejor qualy, en la que se clasificó en decimonoveno lugar. Pero él no pierde la esperanza.

Bruno del Pino, piloto de MP Motorsport / Valentí Enrich

Sus metas

Transcurridos ya cuatro Grandes Premios, Del Pino va creciendo paso a paso y su próximo reto es ni más ni menos que ganar una carrera en la Fórmula 3. "De cara al final de temporada, me marco seguir mejorando, hacer un pasito a pasito cada carrera y nunca venirme abajo", dice.

Aunque sea "muy difícil", Del Pino no descarta "una victoria esta temporada" porque considera que tienen "el nivel y el coche para hacerlo". "El objetivo es ese. Ya nos hemos quitado la presión de conseguir un podio. Aunque sea en la Sprint, sigue siendo un podio. Y yo creo que tenemos todo lo que se puede tener para ganar una carrera, ya que hemos mejorado mucho varios factores que nos han ayudado a estar allí arriba", sentencia.

Bruno del Pino, piloto de Fórmula 3 / Valentí Enrich

Aunque el catalán se siente "muy confiado" y está "consiguiendo bastantes puntos para el equipo", cree que "por X o por Y, en dos de las cuatro carreras no hemos conseguido en la qualy la mejor posición, lo que nos ha quitado grandes puntos".

Los consejos de su tío

Como decíamos, Bruno del Pino quiere ganarse un nombre por su cuenta en el automovilismo. Por ello, asegura que ser sobrino del expiloto de Fórmula 1 Pedro de la Rosa "no" supone una "presión extra" para él: "Al fin y al cabo ha sido una gran inspiración. Siempre ha estado a mi lado, me ha intentado ayudar y me ha dado consejos".

Eso sí, remarca que es él "quien viene aquí y quien se sienta en el coche". "Muchos medios se refieren a mí siempre como 'el sobrino de De la Rosa' en vez de decir mi nombre. Pero la verdad es que estoy superagradecido con él", añade el 'rookie', justo antes de sentenciar contundentemente: "Nunca me ha tirado hacia atrás el ser su sobrino, pero yo soy Bruno del Pino y vengo aquí a crearme un nombre".