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Fórmula 2 | 3

Bruno del Pino roza el liderato en F3; remontada estéril de Mari Boya

El español de VAR está haciendo valer su consistencia y acecha desde cerca el liderato de F3

Bruno del Pino, en Barcelona

Bruno del Pino, en Barcelona / Instagram

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Montmeló

Bruno del Pino ha dado un nuevo paso adelante en su lucha por ser campeón en Fórmula 3. Después de una carrera corta sólida del piloto barcelonés donde terminó en sexta posición, el liderato se queda a solo tres puntos en una nueva exhibición de consistencia en el Circuit.

El catalán arrancó bien y empezó a progresar en la clasificación desde los primeros giros. Las idas y venidas de la carrera corta lo llevaron finalmente hasta la sexta posición tras ser adelantado por Deligny en los últimos metros. Buenos puntos para Bruno, que se queda a solo tres puntos de Ugochukwu, líder del campeonato. La victoria finalmente fue para James Wharton.

Bruno del Pino, en Barcelona

Bruno del Pino, en Barcelona / Instagram

Interesante también fue la prueba en Fórmula 2, donde Kush Maini se llevó la victoria tras un final frenético. Gabriele Minì, que terminó segundo, mantiene el liderato de F2, tres puntos por encima de Nikola Tsolov, que completó el podio.

Mari Boya, sin suerte en F2

Precisamente el búlgaro terminó tercero tras aprovechar un error de Colton Herta en los metros finales. Cuando iba de camino de su primer podio en la categoría, Herta se pasó de frenada y acabó parado en la grava sin opciones de seguir. Tsolov, segundo en el campeonato, aprovechó la oportunidad para terminar tercero.

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Más difícil fue la carrera para Mari Boya, que recuperó cinco posiciones en una salida espectacular. El piloto de PREMA intentó sacar el máximo partido a su monoplaza, pero terminó en 15ª posición tras un nuevo fin de semana más bien discreto a pesar de su esfuerzo.

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