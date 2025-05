Briatore, sobre el pacto con Colapinto: "Franco correrá todo lo que necesite"

Tras la celebración del Gran Premio de Miami, el equipo Alpine sufrió varios cambios. Jack Doohan se vio obligado a abandonar su asiento en la parrilla de F1 para dar paso a Franco Colapinto. Además, Oliver Oakes renunció como director del equipo por motivos personales y Flavio Briatore ocupó su lugar.

Doohan abandona la parrilla

Alpine anunció el cambio el pasado 7 de mayo, dado que el australiano no había conseguido ningún punto en los seis Grandes Premios disputados en la temporada. Aunque Jack Doohan ahora no esté en la parrilla de Fórmula 1, todavía no está desvinculado del equipo.

Más de 5 carreras para Colapinto

La noticia sobre el intercambio entre Doohan y Colapinto se hizo oficial, pero con la condición de que Franco contaría con 5 carreras para que el equipo tomara una decisión definitiva. A partir de las cinco carreras el equipo acabaría decantándose por uno de los dos pilotos. Así lo indicaba el comunicado de prensa: "Tras revisar las primeras carreras de la temporada, hemos decidido que Franco esté al volante junto a Pierre durante las próximas cinco carreras. Las próximas cinco carreras nos darán la oportunidad de probar algo diferente y, tras este periodo, evaluaremos nuestras opciones".

Nueve días más tarde de ese comunicado, Briatore a contradicho la información. "Franco correrá todo lo que necesite. Leí por ahí que tendrá cinco carreras, pero no, no hay un límite establecido. Necesita ser rápido, no chocar y puntuar. Solo le pido estas tres cosas, no diez. Si las hace bien, correrá para siempre" en declaraciones que recoge 'Autosport'.

La despedida de Oakes

Briatore también se pronunció tras los rumores de la salida del equipo de Oakes: "Su renuncia se produjo después de Miami por un tema personal, y cuando sucedió tampoco me lo esperaba" aclaró Flavio. De momento, Dave Greenwood, el director de carreras, es el representante del equipo en el ámbito administrativo. "En lo que respecta al rol de director del equipo, necesito evaluar la situación... Por ahora, estoy tomando el mando, pero estoy acostumbrado a eso, no es mi primer día" concluyó.