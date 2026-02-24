Briatore ‘atiza’ a la nueva F1: “Ahora para adelantar hay que levantar el pie”

Max Verstappen fue el primero en comparar la nueva Fórmula 1 con la serie eléctrica de la Fórmula E. “Es como ese campeonato, pero con esteroies”, advirtió el neerlandés, muy crítico con los cambios de chasis, motores y neumáticos que entran en juego en el Mundial 2026.

La gestión de las baterías pasa a ser fundamental a partir de este año y eso implica que los pilotos ya no puede ir al límite en recta porque deben dosificar la energía vuelta a vuelta. El propio Verstappen, Lewis Hamilton o Fernando Alonso, han expresado sus dudas al respecto. Y a ellos se suma ahora una de las voces autorizadas en la parrilla, el jefe de la escudería Alpine, Flavio Briatore.

"Para el piloto se ha convertido en un juego completamente diferente", advierte el italiano en una entrevista a Motorsport Japón. "¿Recuerdas la Fórmula E? Di Grassi ganó con unos 50 años. Los pilotos de Fórmula 1 intentaron conducir esos coches, pero fue imposible. ¿Por qué? Porque conducir esos coches se parece más a un experimento de ingeniería. Y eso es precisamente hacia donde nos dirigimos ahora”, lamenta. "Normalmente, para adelantar se pisa a fondo el acelerador. Ahora hay que levantar el pie".

Briatore va más allá y considera que "la compleja gestión de energía de la nueva generación de coches pone a la Fórmula 1 en riesgo de sufrir un fuerte declive. Es simplemente un desperdicio de esfuerzo de ingeniería y los aficionados no lo entenderán. Como mínimo, deberían explicar lo que está pasando. Lo que es seguro es que hasta ahora la Fórmula 1 no ha hecho casi ningún esfuerzo para que los espectadores comprendan esta parte", señala.

Cree que la esencia más pura de la Fórmula 1 se está perdiendo y añora el ruído de los motores V8, V10 y V12: "Tenemos que conservar las carreras, tenemos que conservar el sonido", advierte.

En su opinión, no todo lo que ha hecho Liberty es negativo. El italiano aplaude el éxito comercial, captando patrocinadores y seguidores en todo el mundo, con gran repercusión mediática gracias a la serie de Netflix 'Drive to Survive' y la película 'F1' de Brad Pitt. "El progreso comercial es asombroso. Hace diez años, teníamos que hacer tantas visitas a las empresas que nos dolían los dedos. Ahora son ellos los que se ponen en contacto con nosotros, destaca Flavio.