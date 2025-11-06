Brasil 2024: De la gesta de Max a la pesadilla de Norris

El Mundial de F1 encara una apasionante recta final con un pulso a tres bandas que está al rojo vivo a falta de cuatro grandes premios. De momento, la ventaja es para McLaren, que tras definir el campeonato de constructores en Singapur, llega este fin de semana a Brasil con sus dos hombres, Lando Norris y Oscar Piastri, separados por solo 1 punto.

Pero en Woking no se fían. Max Verstappen es el tercero en discordia, a 36 puntos de Lando, mantiene una racha impresionante desde la carrera de Monza, y aterriza en uno de sus escenarios favoritos, el Autódromo Jose Carlos Pace de Sao Paulo, donde el neerlandés ha ganado hasta en tres ocasiones.

Pero más que la pura estadística, lo que todos temen en el equipo ‘papaya’ es que se repita una historia como la del año pasado, cuando Norris echó por la borda la pole y solo pudo ser sexto en carrera, la lluvia cambió radicalmente el panorama y ‘Mad’ Max, que partía 17º en parrilla, acabó llevándose la victoria en una de las mejores remontadas de su carrera deportiva.

Verstappen tuvo un sábado difícil: una bandera roja en clasificación y una penalización de cinco puestos por cambiar elementos del motor de Red Bull le relegaron al fondo del pelotón. Pero una vez se apagaron los semáforos, el vigente campeón empezó una descomular ‘cabalgada’ en la que fue dejando atrás a todos sus rivales, incluído un impotente Norris que ni siquiera logró subir al podio.

Max, que antes de ese GP de Brasil 2024, tenía 47 puntos sobre Lando, se marchó con 62 de renta, lanzado a por su cuarta corona consecutiva, a pesar de que McLaren tenía un coche superior al Red Bull desde el segundo tercio de la temporada.

Un año después, es el inglés quien lidera la clasificación después de desbancar a su compañero Piastri con su victoria en México. Pero la lluvia, de nuevo, ‘amenaza’ el fin de semana en Interlagos. Por si fuera poco, McLaren no gana una carrera en esta pista desde Jenson Button en 2012.