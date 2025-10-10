Tras Brad Pitt y Netflix, la F1 pone a sus estrellas al servicio de una influencer

La Fórmula 1 sigue explorando nuevas vías para captar audiencias y acercarse a los aficionados más jóvenes. Después del éxito cosechado por la docuserie ‘Drive to Survive’ en Netflix y la película ‘F1: the movie’ protagonizada por Brad Pitt y que ha sido un ‘bombazo’ en taquilla, ahora los promotores del ‘gran circo’ han dado un paso más y han puesto a sus estrellas al servicio de Amelia Dimoldenberg, influencer y cómica muy conocida en el mundo anglosajón, con más de 3 millones de seguidores.

‘Passenger Princess’ es una serie de cuatro capítulos que se estrena en YouTube el próximo miércoles 15 de octubre y en la que Amelia aprenderá a pilotar con cuatro instructores de auténtico lujo: Carlos Sainz, George Russell, Oliver Bearman y el líder del Mundial Oscar Piastri.

Los cuatro pilotos de F1 tratarán de enseñarle a Amelia las claves para obtener el permiso de conducir, todo desde una perspectiva lo más relajada posible y con buenas dosis de humor.

"Mi sueño siempre ha sido contar historias y trabajar con grandes colaboradores, así que estoy orgullosa de trabajar con una marca tan icónica y reconocida como la F1 en esta última serie original. Aunque no sé conducir, estoy emocionada de poner en práctica mis bien establecidas habilidades de pasajera y de entrevistadora", ha explicado la protagonista.

El programa se grabó durante el pasado Gran Premio de Bélgica, en el circuito de Spa Francorchamps de este mismo año y se emitirá a través del canal de YouTube de Amelia.

"Amelia tiene una de las voces más distintivas y entretenidas de la cultura actual, y nos encanta la calidad, originalidad y el contenido global que produce, así que estamos encantados de ponerla al volante en un circuito de Fórmula 1 y ofrecerle algo de ayuda de algunos buenos pilotos que conocemos”, ha apuntado Ian Holmes, Director de Derechos de Medios y Transmisión de la Fórmula 1 "Esta serie original es otra forma de atraer a un nuevo público al emocionante mundo de las carreras", añade.

"Esta colaboración con Dimz Inc. marca la última asociación de Fórmula 1 para conectar con su creciente demografía de jóvenes aficionados. Passenger Princess combinará el ingenio y el encanto de Amelia con el drama y la emoción de la Fórmula 1 en uno de los circuitos más icónicos del deporte", asegura Emily Prazer, directora comercial del Mundial.

Con más de 820 millones de fans en todo el mundo, de los cuales el 43% tienen menos de 35 años y el 42% son mujeres (frente al 37% en 2018), la F1 considera que la colaboración con Amelia llevará el drama y la emoción de la Fórmula 1 a sus 3,15 millones de ‘followers’.

El objetivo no es otro que atraer al público más jóven, que no se han enganchado todavía a la competición, ofreciéndoles diferentes productos audiovisuales. Y hasta ahora, todos los intentos de Liberty se han saldado con notable éxito.