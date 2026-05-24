Boya remonta al 9º puesto en Canadá tras salir último

Martinius Stenshorne y Alexander Dunne le dieron un doblete al Team Rodin en la carrera principal de la Fórmula 2 en Montreal, mientras Gabriele Mini (MP) completó el podio en el caótico estreno de la categoría intermedia en el circuito Gilles Villeneuve.

En la salida, Van Hoepen luchó con Tsolov para mantener la primera posición después de fallar ligeramente, mientras que Stenshorne era tercero. El neerlandés se estrelló en el muro de los campeones en la cuarta vuelta de 39, dando el liderato a Tsolov y provocando la aparición del coche de seguridad.

Tras la resalida, con Tsolov al frente, el safety car no tardó en regresar a pista tras un nuevo accidente de Fittipaldi. La carrera se reanudó en la vuelta 13. Los pilotos que llevaban neumáticos nuevos pudieron atacar a los que llevaban las gomas más desgastadas, con Stenshorne como líder provisional.

Kush Maini cometió un grave error antes de la chicane final y se llevó por delante a Tsolov, que cayó al fondo del pelotón, al igual que el vigente campeón Rafael Cámara, que perdió sus opciones de podio tras hacer un trompo.

Una avería del coche de Beganovic provocó un nuevo safety car y Mari Boya , que venía remontando desde el fondo de la parrilla, protagonizó una salida de pista que le devolvió a las últimas posiciones.

La carrera terminó tras un incidente entre Maini y Goethe, de nuevo con safety car en pista. Stenshorne se llevó la victoria, por delante de Dunne y Mini. Mientras que Tsolov, Montoya, Shields, Herta, Boya y Maini completaron el top 10, tras algunas sanciones después de la bandera a cuadros.