Boya no acaba su primera carrera de F2 en Australia y Duerksen arrasa

Sin duda, Mari Boya, piloto de la Academia Aston Martin, no esperaba tener un debut tan difícil en la categoría antesala de la F2. El aranés se accidentó el viernes en clasificación, lo que le condenaba a salir al fondo de la parrilla en las dos carreras del fin de semana en Australia. En la primera, este sábado, al sprint, ha vuelto a irse al muro cuando luchaba por remontar. Le queda la carrera larga de este domingo para no marcharse de vacío en su estreno.

El paraguayo Joshua Duerksen ha firmado una sólida victoria y segundo ha sido Noel León, que ha llevado al podio a la formación española Campos Racing, mientras que el irlandés Alex Dunne, nuevo en la cantera de Alpine tras dejar atrás su etapa en McLaren, ha sabido esperar su oportunidad para escalar a la tercera posición final y dejar constancia de su talento.

La carrera de 23 vueltas ha comenzado con Tasanapol Inthraphuvasak desde la pole y Mari Boya cerrando la parrilla. Duerksen se ha situado pronto líder, alterando el guion inicial, y el mexicano León ha dejado claro desde el arranque que tenía ritmo para pelear en cabeza.

Boya, con el monoplaza de Prema, lo ha intentado todo para abrirse paso desde la salida, aunque su inexperiencia en la categoría le ha acabado pasando factura y a mitad de carrera ha perdido el control del coche en la curva 6, sin poder evitar el impacto que le ha obligado a abandonar.

El búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) ha pasado de pelear en las primeras posiciones a terminar muy rezagado, en decimoséptima plaza final.

GP DE AUSTRALIA (F2)

Carrera sprint:

1. Joshua Duerksen (Invicta) 23 vueltas

2. Noel León (Campos Racing) a 2.139

3. Alexander Dunne (Rodin Motorsport ) a 5.746

4. Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix) a 7.156

5. Ritomo Miyata (Hitech TGR) a 7.266

6. Gabriele Minì (MP Motorsport) a 7.734

7. Laurens van Hoepen (TRIDENT) a 8.477

8. Roman Bilinski (DAMS Lucas Oil) a 8.559

9. Sebastián Montoya (PREMA Racing) a 8.982

10. Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport) a 9.519

DNF Mari Boya (PREMA Racing) V13