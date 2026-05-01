Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Girona - MallorcaLewandowskiXavi EspartLibres F1 GP MiamiHorario Carrera Sprint F1Lesión MilitaoReal Madrid - HapoelCuadro EuroligaAhmed AbarkaneLuis EnriqueEtapa 4 Tour de Romandía 2026Clasificación Tour RomandíaMundial Relevos 2026PerrosBarça BayernNBA playoffsUFC PerthSemifinales ChampionsInés MoránRefugio Luis EnriqueJuanma RodríguezTomás RonceroPS Store
instagramlinkedin

FÓRMULA 1 | GP DE MIAMI

Bottas confiesa traumas y obsesiones: "Empecé a no comer, parecía un drogadicto"

Valtteri Bottas, piloto de Cadillac, ha tirado de valentía para abrirse como pocos deportistas de élite y ha mostrado sus adentros. La salud mental es un problema que puede afectar incluso a las estrellas de la F1

Valtteri Bottas, piloto de Cadillac

Valtteri Bottas, piloto de Cadillac / @F1

Jorge Peiró

Jorge Peiró

Miami

Ha confesado lo que nadie es capaz de desvelar. Valtteri Bottas, piloto de Cadillac, ha tirado de valentía para abrirse como pocos deportistas de élite y ha mostrado sus adentros. Ciertas tendencias obsesivas y compulsivas lo llevaron a privarse de alimentos por la preocupación de que Williams tuviera un coche con sobrepeso.

El finlandés reconoce en The Players' Tribune que cuando debutó en la Fórmula 1 no tenía ningún otro interés fuera del automovilismo: "Todo giraba en torno a las carreras. No me importaba nada más. No es un problema hasta que se convierte en un problema".

Ahora, sin embargo, todo lo contrario: muestra en redes infinitos hobbies y practica infinitas disciplinas deportivas como ciclismo. Pero Bottas, ganador de diez Grandes Premios, lo pasó muy mal: "Empecé a dejar de comer, la pérdida de peso fue totalmente absorbente, me dejó con los nervios destrozados y me agotó mental y físicamente".

El equipo Williams le pidió perder cinco kilos para compensar el sobrepeso del bólido y el pensó que por qué no el doble: “¿Cinco? ¿Por qué no diez? Haremos el coche mucho más rápido, comía en cada menú coliflor y brócoli al vapor, aún puedo oler el brócoli".

"Todo aquello me consumía", añade el piloto, que reconoce que se levantaba a las cuatro de la mañana porque "el corazón se me salía, era como un drogadicto porque me sentía bien con aquello". Bottas añade que se miraba al espejo y veía con gusto su silueta cada vez más delgada. Ni idea de cuánto peso perdió: "Parecía enfermo, aquello ya no tenía que ver con las carreras". En los podios con champán, sonreía, pero en casa parecía "un fantasma", dice.

Noticias relacionadas y más

¿Qué frenó aquella tendencia obsesiva? El trágico fallecimiento en pista de Jules Bianchi. Ahí Bottas cambió el chip y empezó a buscar ayuda: "En ese momento todo me daba igual, recuerdo que mi novia me deseó un feliz vuelo y pensé: 'qué más da que se choque el avión, ¿a quién le importa?'". Menos mal que salió de aquello. Ahora, vive en Cadillac una segunda y más sana etapa en Fórmula 1.

TEMAS