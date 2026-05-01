Bottas confiesa traumas y obsesiones: "Empecé a no comer, parecía un drogadicto"

Ha confesado lo que nadie es capaz de desvelar. Valtteri Bottas, piloto de Cadillac, ha tirado de valentía para abrirse como pocos deportistas de élite y ha mostrado sus adentros. Ciertas tendencias obsesivas y compulsivas lo llevaron a privarse de alimentos por la preocupación de que Williams tuviera un coche con sobrepeso.

El finlandés reconoce en The Players' Tribune que cuando debutó en la Fórmula 1 no tenía ningún otro interés fuera del automovilismo: "Todo giraba en torno a las carreras. No me importaba nada más. No es un problema hasta que se convierte en un problema".

Ahora, sin embargo, todo lo contrario: muestra en redes infinitos hobbies y practica infinitas disciplinas deportivas como ciclismo. Pero Bottas, ganador de diez Grandes Premios, lo pasó muy mal: "Empecé a dejar de comer, la pérdida de peso fue totalmente absorbente, me dejó con los nervios destrozados y me agotó mental y físicamente".

El equipo Williams le pidió perder cinco kilos para compensar el sobrepeso del bólido y el pensó que por qué no el doble: “¿Cinco? ¿Por qué no diez? Haremos el coche mucho más rápido, comía en cada menú coliflor y brócoli al vapor, aún puedo oler el brócoli".

"Todo aquello me consumía", añade el piloto, que reconoce que se levantaba a las cuatro de la mañana porque "el corazón se me salía, era como un drogadicto porque me sentía bien con aquello". Bottas añade que se miraba al espejo y veía con gusto su silueta cada vez más delgada. Ni idea de cuánto peso perdió: "Parecía enfermo, aquello ya no tenía que ver con las carreras". En los podios con champán, sonreía, pero en casa parecía "un fantasma", dice.

¿Qué frenó aquella tendencia obsesiva? El trágico fallecimiento en pista de Jules Bianchi. Ahí Bottas cambió el chip y empezó a buscar ayuda: "En ese momento todo me daba igual, recuerdo que mi novia me deseó un feliz vuelo y pensé: 'qué más da que se choque el avión, ¿a quién le importa?'". Menos mal que salió de aquello. Ahora, vive en Cadillac una segunda y más sana etapa en Fórmula 1.