Bortoleto, ileso tras su escalofriante accidente

Sauber ha anunciado en sus redes sociales que Gabriel Bortoleto salió sin problemas del chequeo en el centro médico. "Tras las revisiones preventivas realizadas en el centro médico del circuito, nos complace informar de que Gabriel Bortoleto se encuentra bien y no ha sufrido lesiones. El equipo se centrará ahora en preparar los coches para la sesión de clasificación de esta tarde".

Al final, el brasileño ha optado por saltarse la clasificación en Interlagos , aunque se le ha visto en el box, preparado para salir a pista.

Un 'milagro' viendo las imágenes del escalofriante accidente protagonizado por Bortoleto en los compases finales de la carrera sprint de este sábado en Interlagos. El piloto ha sufrido dos impactos durísimos, el segundo de hasta 57 fuerzas G.

El piloto local, que corría ante su gente, intentó adelantar a Alex Albon y en el momento de salir para intentar pasar al Williams pisó la zona mojada del asfalto y perdió el control del coche. Primero recibió un impacto fuerte contra el muro de la zona izquierda y rebotó hacia el otro lado de la pista, impactando en el otro muro y quedándose en la zona de fuera de la pista en la primera curva del circuito de Interlagos.

Además de romper diferentes partes del monoplaza, Alex Albon se salvó por poco de ser embestido por el Sauber de Bortoleto. Incluso intentó continuar tras el accidente con parte del alerón trasero de su rival enganchado en su neumático trasero izquierdo. Bortoleto no tardó en indicar por la radio a su equipo que todo estaba bien, tranquilizando a todo el mundo.