Bortoleto, el heredero señalado por Alonso maravilla: "Si fuese inglés..."

No hay nada en la Fórmula 1 como llegar apadrinado por alguien. En el caso de Gabriel Bortoleto, de la agencia A14 Management, vino de la mano de su tutor, Fernando Alonso, que ha seguido de cercas su evolución desde que llegase a Fórmula 3 en 2023. Sin embargo, en el Gran Circo no solamente sirven quiénes te rodean; el rendimiento en pista es casi el único indicador fiable que tiene un piloto para determinar su valía. Y Bortoleto, en este sentido, está cumpliendo las expectativas con creces.

Lo que el brasileño está consiguiendo en con Sauber no es fruto de un día. Su progresión ha sido meteórica, es cierto, aunque su talento al volante no se entiende solamente analizando estas últimas semanas. Desde su paso por los kartings, la Fórmula 4 italiana, su bicampeonato consecutivo en F3 y F2... el brasileño ha llegado a la categoría sobrado de capacidades, pero la Fórmula 1 no es un mundo que entiende del pasado y Gabriel lo entendió desde el principio.

La Fórmula 1, el gran salto

Bortoleto pasó de ganar carreras y dominar las categorías inferiores a ser el farolillo rojo de la parrilla en la Fórmula 1. Sauber cumplió con los pronósticos de pretemporada; un monoplaza incapaz de competir con los demás y demasiado alejado del resto como para poder demostrar su talento. Los nefastos resultados, una consecuencia obvia y evidente que se entienden también comparándolos con su experimentado compañero de equipo, Nico Hulkenberg.

Alonso siempre creyó en Bortoleto, que tras triunfar en F3 y F2 debuta este año en el Mundial de F1 / @F1

Fue cuando el equipo suizo empezó a mejorar sus prestaciones que Bortoleto empezó a demostrar por qué está siendo el mejor 'rookie' de este 2025 en la Fórmula 1. En Austria todo cambió; consiguió los primeros puntos con una impresionante octava posición, volvió a deslumbrar en Spa-Francorchamps con una novena plaza... para obrar su primera gran gesta en el Gran Circo en Hungría. El brasileño, con su limitado -pero mejorado- Sauber, consiguió una sexta posición en Hungraoring manteniendo a raya a rivales como Stroll, Lawson o el mismo Verstappen. Cualquier elogio a su actuación en Budapest se quedó corto.

Bortoleto, el heredero

Y, como no podía ser de otra manera, quien no dudó en felicitarlo fue Fernando Alonso, su tutor, maestro y padrino. El vínculo que une a ambos va más allá de que el brasileño forme parte de la agencia de representación del asturiano; en Hungría, Alonso se encargó de señalar a su heredero una vez cuelgue el casco. "Yo creo que si fuese inglés o algo así y queda sexto con Sauber, sería la portada en todos los periódicos porque es algo excepcional lo que hace", explicó sin tapujos el asturiano. "Empuja siempre, no comete errores y siempre está ahí presionándote. Es el mejor 'rookie' de esta generación. Lo demostró el año pasado con coches iguales".

Bortoleto, que ha mostrado con creces ser el más consistente de la nueva hornada de pilotos en la Fórmula 1, siempre ha agradecido el apoyo de Fernando Alonso sin el cual seguramente no habría tenido tanto acceso a un mundo feroz como el del automovilismo. "La defensa de Fernando... Es algo muy único, es un piloto superior en hacer este tipo de cosas", decía en Hungría. "Fue muy bonito luchar contra él, es simplemente increíble y, sinceramente, estoy muy feliz".

La eterna juventud de Fernando Alonso hace que parezca impensable, aunque pueda sonar inverosímil, una retirada próximamente. A sus 44 años, el asturiano tiene cuerda para rato, más todavía si finalmente 2026 es el año de la tercera corona con el cambio de reglamento. Sin embargo, cuando ese momento suceda, Fernando tiene un digno sucesor en Gabriel Bortoleto, el señalado por el bicampeón para continuar con su imborrable legado en la Fórmula 1.