Bortoleto, 21 años, resta dramatismo a los nuevos F1: “Sigue siendo un coche con cuatro ruedas”

Audi ha decidido poner rumbo a la guerra de la Fórmula 1 con dos guerreros en primera línea. El primero es Nico Hülkenberg, un veterano alemán de mil batallas; el otro, un chico brasileño con mucho futuro. Y con todavía más talento en sus manos.

Gabriel Bortoleto podrá tener poca experiencia en el Gran Circo, pero su primera temporada sirvió para demostrar que no era un piloto cualquiera. La transición de Sauber a Audi ha servido no solo para reforzar la apuesta de los alemanes por la Fórmula 1, sino también al brasileño para ganar galones en el equipo. En Berlín, donde la marca de los cuatro aros presentó su R26, el piloto se encargó de demostrarlo.

Gabriel Bortoleto y el alemán Nico Hülkenberg / Cyrill Matter / EFE

Audi aterriza al Gran Circo con ambición... pero siendo realista. Quieren pelear por el campeonato en 2030, aunque no descuidan los procesos para llegar a ser campeones. "No será fácil", reconoce Gabriel. "Estamos en 2026, con un reglamento completamente nuevo. Eso lleva tiempo. Hay mucho trabajo por delante, pero también estamos incorporando gente muy buena y el equipo que ya estaba está muy motivado. Siento que vamos en la dirección correcta", admite.

Su papel dentro del equipo sigue siendo el mismo que en 2025 con Sauber, aunque ahora con las siglas de Audi por bandera: "Seguiré haciendo lo que hago ahora: estar con el equipo, apoyar, rendir en pista y también ejercer liderazgo junto a Nico", apunta. "Al final somos los que conducimos el coche y tenemos que marcar el camino del desarrollo".

Bortoleto pudo probar el R26 en Barcelona en una primera puesta a punto que no dejó muchas conclusiones: "Fue un día para poner todo en marcha y comprobar que funcionaba correctamente. Nada más", admite. "Las primeras sensaciones reales llegarán cuando empecemos los test oficiales".

Audi presentó en Berlín su R26 / Associated Press/LaPresse / LAP

El cambio de reglamentación también llevará a los pilotos a cambiar su manera de entender el comportamiento de un Fórmula 1: "Es diferente, sí, pero no empiezas desde cero", admite Bortoleto. "Sigue siendo un coche de carreras con cuatro ruedas. Hay cambios, especialmente en la gestión de energía y la unidad de potencia, pero no te olvidas de cómo pilotar", confirma para disipar los rumores sobre la supuesta dificultad de conducir los nuevos coches.

"Al principio tendremos que aprender mucho, pero con el tiempo se volverá automático. Ha pasado siempre en la F1 con cada gran cambio técnico", reconoce. Y apunta al sonido de los nuevos monoplazas como un paso adelante: "Definitivamente, mejor que el del año pasado", reconoce.

Noticias relacionadas

La ambición de Bortoleto se mide en sus ganas de volver a trabajar tras un invierno que ha sido más bien corto para los pilotos: "Es solo mi segunda temporada en F1. Si pudiera, ni siquiera tendría vacaciones", reconoce entre risas el brasileño. Y es que Gabriel tiene prisas por volver, pero no pierde la cabeza sobre dónde está: "Obviamente, quiero ganar carreras, pero eso no va a pasar el primer año. Mi palabra sería “progresión”. Quiero ver al equipo crecer, mejorar carrera a carrera y ser cada vez más competitivo". Una mentalidad propia de un veterano en el cuerpo de un chico con un futuro prometedor.