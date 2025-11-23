¡Bombazo en Aston Martin: Andy Cowell sería despedido!

Es una de las noticias de la temporada en la Fórmula 1. Andy Cowell tendría los días contados como jefe de equipo de Aston Martin tras la disputa del Gran Premio de Las Vegas este domingo. El CEO de la escudería verde estaría apunta a ser despedido en las próximas horas, según avanza RacingNews365, en un giro radical de rumbo de Lawrence Stroll al frente del futuro del proyecto.

Está siendo una mañana de absoluta locura en la Fórmula 1. Si hace unos minutos conocíamos que los dos McLaren se enfrentan a una más que posible doble descalificación por exceso de desgaste en el fondo plano del coche, ahora las noticias llegan desde Aston Martin, donde Andy Cowell estaría en la cuerda floja en la dirección del equipo verde. Cowell, uno de los principales hombres al frente de Aston Martin, sería el cabeza de turco de la triste situación actual de la escudería verde, que volvió a sumar un fin de semana nefasto en Las Vegas.

Andy Cowell, CEO y Team Principal de Aston Martin / Aston Martin F1 Team

El jefe de equipo fue designado como director ejecutivo en reemplazo de Martin Whitmarsh en octubre de 2024 y asumió sus responsabilidades actuales al frente del proyecto tras una reorganización interna a principios de 2025, donde tomó el cargo de Mike Krack. Sin embargo, a pesar de que Andy Cowell es una de las piezas clave de Aston Martin, la situación se habría vuelto insostenible; después de las noticias de las salidas de varias figuras de diseño de alto nivel, incluido el directo de aerodinámica Eric Blandin, se empezó a gestar un cambio que Lawrence Stroll tiene previsto anunciar próximamente.

Andreas Seidl abandonó el proyecto de Audi en F1 / Audi Sport

Es la información que avanza RacingNews365, que también se aventura a dar un nombre como posible sustituto: Andreas Seidl, anterior jefe de equipo de McLaren. El ingeniero alemán abandonó la escudería papaya para poner rumbo a Sauber antes de su transición a Audi en 2026, aunque a medidados de 2024 fue sustituido por Mattia Binotto en un giro sorprendente de los acontecimientos. Andreas obtendría ahora una nueva oportunidad en el mundo de la Fórmula 1 para liderar el proyecto de Aston Martin en 2026, un año capital para la escudería con el cambio de reglamentación.