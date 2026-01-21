Binotto se pronuncia sobre la polémica con el motor Mercedes: "Si es real, sería una diferencia significativa"

La relación en la compresión del motor Mercedes ha sido uno de los principales debates de esta pretemporada en el mundo de la Fórmula 1. Desde que empezasen a llegar los rumores de que la marca alemana habría logrado mantener la relación en 18:1 caliente para pasar al 16:1 estipulado en frío, muchos se pusieron las manos en la cabeza ante esta posible laguna en el reglamento que el equipo está dispuesto a aprovechar.

En este sentido, el último en pronunciarse ha sido Mattia Binotto, jefe de proyecto de Audi en su desembarco a la Fórmula 1. Durante la presentación del R26 en Berlín, el monoplaza que marca su estreno en el Gran Circo, el ingeniero italiano no pudo evitar la pregunta sobre la polémica respecto al motor Mercedes, un tema tan crucial como poco comentado por las escuderías de puertas para afuera.

"Creo que luchar en la Fórmula 1 es parte de nuestros trabajos", empezó Mattia en su intervención. "No sé si es real o no, solo hay rumores ahora mismo, pero no corresponde a mí saberlo, sino a la FIA. Las regulaciones son importantes, reforzar las regulaciones también es importante", admitió el italiano que se pone de lado del reglamento ante la posible laguna que habría encontrado Mercedes.

A pesar de decir no tener la certeza de que esas informaciones sean ciertas, Binotto no esconde que en caso de serlas, sería crucial para el desarrollo de competición: "Si es real y ganan un tiempo significante por vuelta, definitivamente sería una diferencia significativa cuando compitamos en pista", reconoce.

Mattia Binotto, director del proyecto de Audi en la Fórmula 1 / Audi F1

El reconocido ingeniero italiano se refirió a muchas otras cuestiones como son las expectativas para Audi de cara a Australia: "Queremos completar la carrera. Ser fiables. Tener tiempo en pista. Eso es lo más importante en esta fase. Luchar por algunas posiciones, aprender y empezar a progresar. No importa dónde empezamos, importa cómo evolucionamos", apuntó Mattia.

Para cumplir el objetivo de poder pelear por el campeonato en 2030, Audi tiene claro los pasos a seguir: "Sabemos que tendremos problemas. Técnicos, de fiabilidad, de rendimiento. Eso es normal. Lo que me importa es cómo reacciona el equipo", comunicó Binotto. Y apunta el gran reto del cambio de regulación: "El nuevo sistema eléctrico es mucho más potente. Pasamos de 120 kW a 350 kW, pero sin el MGU-H, lo que complica la gestión de energía. El gran reto será cómo desplegar esa energía a lo largo de la vuelta. Ahí habrá diferencias entre equipos. Es un nuevo desafío para los ingenieros".

Por último, Binotto lanzó un mensaje a Fernando Alonso con quien compartió equipo en Ferrari: "Creo que Fernando es un gran campeón, es uno de esos que es increíble, excelente, y es muy rápido. Así que creo que cuando haya la posibilidad de ganar, no lo perderá. Eso es lo que lo hace muy especial", finalizó el italiano.