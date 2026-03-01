Bernie Ecclestone, expresidente de la F1, muy contundente con Aston Martin: "El título mundial no se puede comprar"

En un mundo como la Fórmula 1, ser una potencia a nivel económico es imprescindible. Lo es porque, a pesar de que se traten de coches de carreras, existe un trabajo detrás incalculable a nivel de infraestructura, personal o poderío que puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso. Y así como es imprescindible, el dinero en la Fórmula 1 no lo es todo para ser campeón.

Es algo que sucede en casi todos los deportes, pero que se amplifica en la categoría automovilística con suficiente claridad. A pesar de que la inversión en tantos proyectos a lo largo de la historia haya sido faraónica, son pocos los equipos que acaban quedándose en la Fórmula 1. Menos aún los que compiten por la victoria. Y solamente uno quien termina llevándosela.

Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin F1 / Zak Mauger/Aston Martin F1 Team

Lo ha aprendido Aston Martin estos años a base de golpes. Lawrence Stroll llegó en enero de 2020 para cambiarlo todo a base de talonario; adquirió Racing Point -antes Force India-, modernizó el equipo y se preparó para dar el gran salto. Su única obsesión era ser campeón del mundo y no escatimó en gastos para hacerlo. Desde fichajes estrellas a otros equipos a infraestructuras dignas de película que pocos equipos tienen. ¿Qué podía salir mal?

Pues prácticamente todo. No existe mejor ejemplo que esta misma pretemporada en Aston Martin, donde con Newey y todo a los mandos, el equipo verde parece partir por detrás incluso de Cadillac, recién llegado a la categoría. ¿Y por qué sucede eso?

La respuesta la tiene Bernie Ecclestone, expresidente de la FIA, que recordó a todos que hay algo más importante que el dinero en la F1: "El título mundial de Fórmula 1 no se puede comprar", avisó. "Si todo no sale bien, te pasarás la vida entera persiguiendo el éxito. Por eso siento lástima por Lawrence Stroll", expresó sobre el mandatario de Aston Martin.

Newey, con Alonso / Aston Martin F1 Team

Qué mejor ejemplo que Ferrari, la escudería más histórica de todos, una auténtica potencia en lo deportivo y en lo económico, que está a punto de llegar a los 20 años sin oler un título mundial. Ecclestone lo explica: "Ferrari ilustra a la perfección que siempre falta una pieza en el rompecabezas del título”, dijo Ecclestone. “Llevan casi 20 años buscando las piezas que faltan, a pesar de contar con las mejores condiciones, los mejores pilotos y el dinero necesario”.

En este sentido, Bernie sí tiene claro qué equipos lo tienen todo para triunfar: "Creo que Audi tiene los ingredientes para un primer año exitoso en la Fórmula 1. Los equipos de la zona media están muy parejos en términos de velocidad y Audi tiene una oportunidad en esta batalla. Confío en que Gabriel Bortoleto vaya a ser una seria amenaza para Nico Hülkenberg. Este joven brasileño es muy rápido y es capaz de ser campeón del mundo en el futuro", ha expresado Ecclestone para cerrar.