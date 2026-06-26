Ben Sulayem se asegura un mandato 'casi eterno' en la FIA

La FIA ha aprobado esta semana una norma según la cual se elimina el actual límite de 12 años de mandato para sus altos cargos, incluído el presidente. Una decisión que permitirá aferrarse a su 'sillón' a Mohammed Ben Sulayem, claro promotor de esta polémica votación.

Durante la Asamblea de Macao, los clubs miembros y los delegados de la FIA han dado 'luz verde' a una serie de cambios en los estatutos y el reglamento interno, que han explicaron posteriormente a través de un comunicado.

"Los Estatutos de la FIA se han actualizado para establecer un enfoque coherente sobre los límites de mandato en todos los órganos de la FIA, en línea con los Consejos Mundiales y el Senado. Las modificaciones propuestas fueron aprobadas por una supermayoría durante las Asambleas Generales Extraordinarias. Los órganos de la FIA conservan plena autoridad para elegir democráticamente a los responsables que consideren adecuados", destacan

"Los criterios de elegibilidad para el presidente de la FIA se han reforzado y están más alineados con los criterios ya existentes para el resto de candidatos que forman parte de la Lista Presidencial. El nombre del Comité de Nominaciones ha sido cambiado por el de 'Comité de Evaluación de Elegibilidad', con el objetivo de reflejar mejor sus responsabilidades", añade la nota.

Los nuevos criterios exigirán que los futuros candidatos acrediten experiencia. Un presidente en ejercicio podrá seguir al frente de la FIA de forma indefinida, siempre que no sea derrotado en unas elecciones o alcance el límite de edad de 70 años antes de presentarse a una nueva reelección.

Ben Sulayem, de 64 años, fue reelegido sin oposición a finales de 2025 para un segundo mandato de cuatro años, por lo que ya podía optar a un tercer mandato en 2029 independientemente de este cambio. Sin embargo, alcanzaría el límite de edad durante ese tercer mandato, lo que le impediría presentarse a un cuarto, siempre que en futuras asambleas se impulse una nueva modificación relativa a este límite.

"Las decisiones aprobadas hoy por nuestros miembros reflejan el progreso continuo que estamos logrando juntos como Federación. Gracias a un gobierno más sólido, una mayor disciplina financiera y una visión clara a largo plazo, estamos construyendo una FIA mejor preparada para apoyar a nuestros miembros, fortalecer nuestros campeonatos y servir al automovilismo y a la movilidad en todo el mundo", ha valorado Ben Sulayem.