Bélgica marca el final del calvario de Aston Martin y pone a prueba al líder

El Mundial de Fórmula 1 desembarca esta semana en el emblemático Spa-Francorchamps para la disputa del Gran Premio de Bélgica, décima prueba del Mundial 2026. Será la primera cita en el trazado belga después de firmar su continuidad en un formato rotatorio, con presencia en 2026, 2027, 2029 y 2031. Será además la última del calvario que atraviesa Aston Martin con un AMR26 que no ha cumplido las expectativas marcadas a principio de temporada.

El monoplaza que generó gran expectación por ser el primero de la 'era Newey', no se ha acercado a los resultados esperados y tras diez carreras disputadas el equipo atesora tan solo un punto, el conseguido por Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco. Una trayectoria gris que tiene fecha de caducidad. El Gran Premio de Bélgica marcará el final de esa etapa y dará paso a una nueva que arrancará en Hungría con un paquete de mejoras para el chasis. Será el primer paso para el AMR26B, el segundo llegará después del parón estival, en el Gran Premio de Países Bajos, una prueba para la que Honda Racing, de la mano de su ingeniero jefe, Shintaro Orihara, ya ha confirmado que se estrenará un nuevo motor que debería poner solución a los problemas del actual. A la espera de esas mejoras, la situación no se espera que varie demasiado de cara a esta cita en Spa-Francorchamps.

Fernando Alonso (Aston Martin) en el Gran Premio de Gran Bretaña / PETER POWELL / POOL / EFE

Para este fin de semana, Aston Martin dará de nuevo la alternativa a su tercer piloto, Jak Crawford, que se pondrá a los mandos del AMR26 de Fernando Alonso en los primeros libres en Spa. Será la tercera vez este curso para el joven talento británico que ya pilotó el coche del español en el FP1 de Japón y también el monoplaza de Lance Stroll en la primera tanda del Gran Premio de Austria.

El liderato, en juego

En el lado contrario del tablero, Mercedes llega inmersa en plena batalla de sus dos pilotos por el título. Kimi Antonelli aterriza en Spa como líder del campeonato, aunque tras los dos últimos grandes premios su ventaja se ha visto reducida. George Russell acecha desde la segunda posición a solo 25 puntos de diferencia, o lo que es lo mismo, una carrera. Una diferencia mínima teniendo en cuenta que hace apenas tres carerras, en el GP de Catalunta, la renta del italiano era de 66 unidades.

Además de Russell, se ha unido a la batalla el renacido Lewis Hamilton. Ferrari llega fuerte y ha aumentado sus prestaciones en las últimas carreras. Como muestra, la victoria del de Stevenage en el Gran Premio de Catalunya y su tercer puesto en el GP de casa, en Silverstone, donde Charles Leclerc se hizo con la victoria.