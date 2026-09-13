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FÓRMULA 1

Beganovic gana una espectacular carrera de F2 en Madrid

Mari Boya ha sido undécimo en la carrera de casa tras lucirse en la Monumental

Beganovic celebra su triunfo en el GP de España de F2

Beganovic celebra su triunfo en el GP de España de F2 / @Formula2

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

La carrera de la F2 en el Madring ha dejado un panorama esperanza para la F1. Ha tenido de todo, acción, adelantamientos y un buen espectáculo en el que ha impuesto su ley Dino Beganovic. El español Mari Boya, no ha podido brillar todo lo que le hubiera gustado (12º), aunque se ha lucido con una vibrante maniobra en la Monumental para superar a Goethe.

Beganovic ha subido a lo alto del podio acompañado por Alex Dunne y Rafael Camara, justo el día en el que el brasileño ha conocido a su sucesor en el trono de la F3, el estadounidense Ugo Ugochukwu.

Un accidente de Maini al final de la segunda vuelta, al impactar contra el muro, ha provocando la salida de un primer coche de seguridad. Beganovic ha gestionado su ventaja en la resalida y ha abierto hueco, con un segundo de ventaja sobre Dunne.

El guión de la carrera ha cambiado en la vuelta 19 tras la aparición de un nuevo safety car por un accidente entre Cámara y Goethe.

Los pilotos que todavía no habían parado han aprovechado la circunstancia y Beganovic ha conservado el liderato por delante de Dunne y Miyata, Fittipaldi, Durksen, Stenshorne, Miní, Boya y Cámara en el top diez, aunque al final, el catalán , sin neumáticos, ha caído al undécimo puesto.

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El líder del campeonato, Nikola Tsolov, ha cosechado su segundo cero consecutivo al finalizar 18º, y ahora su ventaja en la serie es de 7 puntos ante Camara.

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