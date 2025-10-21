La batalla está servida: sanción a Red Bull por boicotear a McLaren en Austin

El Gran Premio de Estados Unidos disputado este fin de semana en Austin reafirmó la candidatura de Max Verstappen al título 2025, tras conseguir su tercera victoria en las cuatro últimas filas. Una balance con el que ha recortado drásticamente la diferencia con Óscar Piastri, del que está ya a solo 40 puntos.

Con cinco Grandes Premios por delante para que finalice la temporada 2025 (México, Brasil, Las Vegas, Abu Dhabi y Qatar), los McLaren han visto como su renta en la clasificación de pilotos se ha reducido drásticamente, poniendo en riesgo la corona. Con el título de constructores bajo el brazo, los de Woking no quieren dejar escapar el doblete en un curso que han dominado desde las primeras carreras.

En este contexto, las estrategias están cobrando cada vez más protagonismo y el hermetismo se ha instalado en los equipos, más si cabe. No se puede regalar nada al rival cuando la clasificación está en estos momentos tan ajustada y cualquier pequeña ventaja puede ser decisiva. En Red Bull lo tienen claro y están dispuestos a hacer todo lo que esté en su mano para volver a hacer campeón a Max Verstappen.

Lo demostraron este fin de semana en Austin con una acción que les ha conllevado una importante multa. Según recoge la 'BBC', un miembro del equipo de las bebidas energéticas regresó a la parrilla cuando se había dado ya la orden de desalojar para que diera comienzo la vuelta de reconocimiento. El objetivo no era otro que llevarse la cinta adhesiva que McLaren utiliza para marcar la posición de salida a Lando Norris.

Referencia para Norris en la salida / X

Red Bull fue multado con 50.000 euros que se quedarán en 25.000 si no reinciden en lo que resta de temporada. La FIA aclaró que la acción del empleado de Red Bull no es ilegal y que la sanción vienen dada por ignorar las instrucciones de los comisarios que intentaban "impedirle entrar en la zona de puertas".

Según fuentes citadas por 'BBC' no es la primera vez que los de Woking recurren a estrategias de este tipo, lo que habría obligado a McLaren a utilizar cinta adhesiva más resistente para evitar el boicot. De hecho, el empleado de Red Bull fue 'cazado' porque tardó demasiado en poder despegar la cinta.

Decisión de la FIA

Cabe remarcar que, reglamento en mano, el hecho de poner esta marca tampoco es ilegal. Los de Mylton Keynes la utilizan para que su piloto tenga una referencia más visual en la salida. De hecho, McLaren ya consultó a la FIA sobre esta técnica a principio de temporada para evitar incurrir en penalizaciones. Con la poca visibilidad con la que cuenta los pilotos, cualquier ayuda es buena para situarse en la parrilla, ya que el hecho de no colocarse en el sitio correctamente sí que es motivo de sanción.

Según el informe de la FIA que recoge el medio británico, el empleado de Red Bull no se enteró de que los comisarios le estaban llamando para que saliera de la zona. "Sin embargo, los comisarios determinan que cualquier persona afiliada a un equipo u otras partes interesadas deben ser conscientes de que ingresar a la pista u obstaculizar las medidas de seguridad para preparar la pista para la carrera después de que se haya despejado la parrilla está absolutamente prohibido", continúa el informe.

Cinta adhesiva a parte, el GP de Estados Unidos finalizó con la victoria de Max Verstappen, con Lando Norris en el segundo escalón del podio, exactamente las mismas posiciones de las que partían en la parrilla.