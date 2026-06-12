Barcelona ‘resucita’ al campeón Norris y castiga a Alonso y Sainz

Mike Krack , jefe de operaciones de Aston Martin, ya avisó el jueves que “en Barcelona no hay donde esconderse”. El Circuit radiografía a la perfección las carencias y virtudes de cada coche. Y en el caso del AMR26, hay mucho más de lo primero que de lo segundo. En consecuencia, hasta que no lleguen las anunciadas mejoras en verano, a Fernando Alonso le toca lidiar con un monoplaza que es el último de la parrilla. El asturiano ha cerrado el viernes en penúltima posición, a casi 4 segundos del más rápido, el vigente campeón Lando Norris, con McLaren.

En cualquier otro gran premio eso no ‘dolería’ tanto. Pero en Montmeló la constatación del enorme déficit de Aston Martin es un drama para los fans del bicampeón español, especialmente para las 10.000 almas que este fin de semana llenan la grada ‘Alonso Land’ para disfrutar del que puede ser su última carrera en este escenario, como reconoce el propio Fernando.

Mientras McLaren parece en disposición de plantar cara a Mercedes, como hicieron en Miami, Alonso y Stroll continúan estancados al fondo de la parrilla. En Libres 1, incluso con siete rookies en pista, los pilotos de Aston Martin han vuelto a ocupar las últimas plazas, solo por delante del californiano Colton Herta, reserva de Cadillac. En la segunda sesión los de Silverstone no han progresado y han acabado 21º y 22º. Como decían sus jefes vienen días “muy duros”.

Carlos Sainz también se prepara para un gran premio complicado. Las curvas rápidas de Barcelona no son lo mejor para un Williams que no llegó a la pretemporada en esta pista y empezó el curso con notable sobrepeso. Dicen los de Grove que la ‘dieta’ está funcionando y que el FW48 llega al Circuit tras aligerar 1,5 kilos, lo que se traduce en una mejora de tiempos. Pero en su primer día, Sainz se ha situado 14º, a un segundo y medio de su ex compañero Norris.

Con y sin Kimi

Antonelli , lider del Mundial después de ganar las últimas cinco carreras, ha visto los primeros libres desde el box de Mercedes, ya que ha cedido el volante al rookie Frederik Vesti. George Russell, que necesita desesperadamente recomponerse tras el descalabro en Mónaco y Canadá, y está a 68 puntos de su compañero en el campeonato, ha dominado la sesión matinal con dos décimas sobre el McLaren de Piastri. Por la tarde, ya con Kimi en pista, en el británico ha vuelto a superarle para ser segundo, a solo 9 milésimas de Norris. Russell, que no gana desde la carrera inaugural Australia, ha dejado al italiano a medio segundo, aunque solo es el primer día y nada está escrito.

McLaren, superado el bajón de Mónaco, parece estar más cerca en una pista de alta carga. Ferrari es el equipo que presenta más evoluciones este fin de semana, incluídos suelo y alerón y nuevos frenos para Leclerc tras su accidente en Mónaco y la polémica con el material de Hamilton. Sin embargo, habrá que esperar al ‘fuego real’ el sábado en la clasificación (16:00 h) para saber en qué punto se encuentran y si de verdad funcionan las mejoras.