Barcelona prepara su gran semana de la F1, pero aún no habrá anuncio de renovación

El fin de semana del 21 al 23 de junio, el Circuit de Barcelona acogerá la 34ª edición del Gran Premio de España de Fórmula 1, pero antes los responsables del trazado catalán empezarán a caldear el ambiente con un espectacular show run en Passeig de Gracia, el miércoles 19 y desde el día 15 estará operativo el Village de Plaça Catalunya, que ofrecerá múltiples propuestas a todos los fans del 'gran circo' de manera gratuíta. "El objetivo es acercar la F1 a los aficionados, tanto aquellos que tengan entradas para el gran premio, como sobre todo, aquellos que no puedan vivirlo en directo", explica el CEO del Circuit, Oriol Sagrera, que este miércoles ha presentado en Montmeló el cartel oficial de la prueba, la décima del calendario 2024.

El Gran Premio de España volverá a agotar las localidades, incluso con mayor aforo que el año pasado, después de las importantes obras de modernización emprendidas en los últimos meses y que estarán culminadas justo a punto para el desembarco de la F1 en el Circuit. "Esperamos superar por poco los cien mil espectadores que ya reunimos en la última edición, aunque en las últimas horas hemos puesto un pequeño paquete de nuevas entradas a la venta al conseguir ampliar una zona de grada", ha comentado el director del Circuit, Josep Lluís Santamaría, convencido de que la cita de este año "será un éxito absoluto y sin duda, la mejor de todas las que hemos organizado en esta pista".

La renovación, en compás de espera

Barcelona mantiene el optimismo de cara a una renovación del Gran Premio que viene celebrándose ininterrumpidamente en el trazado de Montmeló desde hace 33 años. El contrato actual, con vigencia hasta 2026, choca directamente con los intereses de la futura carrera urbana impulsada por IFEMA y Madrid a partir de ese mismo año, aunque los dirigentes del Circuit están convencidos de que podrán coexistir las dos pruebas en España y que llevarán a buen puerto las negociaciones que mantienen con la FOM para extender el acuerdo por un periodo como mínimo de cinco años.

Sin embargo, según ha confirmado Oriol Sagrera, "no está previsto hacer ningún anuncio al respecto durante el próximo Gran Premio" y ha advertido que podría demorarse "meses o incluso años, ya que tenemos mucho margen con el contrato en vigor hasta 2026". Con todo, el CEO del Circuit de Barcelona confía que Liberty apreciará "el enorme esfuerzo" realizado para modernizar y mejorar las instalaciones de Montmeló, -cifrado en más 50 millones de euros-, así como la implicación de las principales instituciones catalanas y especialmente la apertura de la ciudad de Barcelona a las iniciativas propuestas relacionadas con la promoción del evento.

Un cartel que une modernidad y tradición

El Circuit de Barcelona-Catalunya se ha decantado este año por un cartel oficial cargado de simbolismo, una pieza de coleccionista desarrollada por el ilustrador catalán Jordi Ferrándiz, que quiere representar la experiencia extraordinaria que va a suponer el próximo Gran Premio de España y busca la "conexión emocional y el entusiasmo de la ciudad" por el deporte y el espectáculo de la Fórmula 1 en la ciudad. El diseño combina modernidad y tradición, haciendo referencia a la historia de la velocidad en nuestro país.

Jordi Ferrándiz estudió diseño gráfico en la Escuela de Artes Aplicadas de Llotja (1992-1997). Sus ilustraciones destacan por sus vivos colores y la elegancia de sus formas. Crea composiciones poderosas, utilizando colores potentes y paisajes atrevidos influenciados por el arte pop. Ferrándiz ha colaborado con clientes como The New Yorker, City and State NY, Grup 62, University of Rhode Island, Time, ACG Media at ACG Global, Penguin Random House, FCG Ferrocarrils de Catalunya, Opera San Diego o la Universitat de València, entre otros.