Barcelona se ofrece por si hay bajas en el calendario: "Si la F1 nos lo pide, les ayudaremos"

Cumple dos años al frente de Circuits de Catalunya ¿de qué se siente más orgulloso?

En octubre del 24 se nos dio la posibilidad de organizar un gran premio de MotoGP para sustituir al de Valencia por la DANA. En ese momento, yo acababa de aterrizar y lo veía prácticamente imposible, porque había que hacerlo en 15 días. Carmelo Ezpeleta nos dijo que normalmente se necesita un mes y medio, pero que si alguien podía organizarlo en tiempo récord era el Circuit. Y lo hicimos en 11 días. Por lo tanto, lo que más me enorgullece es el equipo humano que trabaja aquí, absolutamente todos ellos, del primero al último. Es el mejor activo que tenemos. Además, pilotos y equipos suelen decir que este trazado es de los mejores del mundo, el más completo. No es casualidad que elijan Montmeló para hacer sus test de invierno.

¿Es aficionado al motor?

Solía seguir tanto las motos como los coches en función de que hubieran pilotos nuestros que me engancharán. Es decir, no era un fan de la F1 hasta que explotó el boom de Fernando Alonso. En Catalunya siempre ha habido más tradición con las motos y con Marc Márquez aún me he interesado más por el campeonato. Y desde que soy presidente del circuito, evidentemente, se ha incrementado mi curiosidad por este mundo.

¿Prefiere MotoGP o F1?

Ambas cosas. Me gusta muchísimo la estrategia de la Fórmula 1, los neumáticos, ahora las baterías, si llueve o no llueve...Y la espectacularidad de las motos es increíble. Ver a los pilotos tocando el asfalto con el codo, el hombro, la rodilla y a esa velocidad si caerse en el 90% de los casos, es casi acrobático, prácticamente un ejercicio circense.

¿Le dolieron las críticas tras el último domingo de MotoGP, con los graves accidentes de Álex Márquez y Johann Zarco?

Fue mal oportunismo. Las motos son claramente peligrosas, los pilotos arriesgan cada temporada un poco más. Si miras cómo se conduce ahora y hace unos años, ves que hay mucho más riesgo. Lo que debemos hacer es agradecer a nuestros deportistas su evolución. En este caso hubo circunstancias mecánicas que hicieron que una moto se parase en en medio de la pista y aún tuvimos suerte, porque podía haber sido mucho más grave y los pilotos salieron bien parados dentro de lo que cabe. El motor tiene sus riesgos y estas cosas pueden pasar en Catalunya, en Bélgica o en Mónaco.

Han colgado el cartel de ‘sold out’ este fin de semana para el Gran Premio ¿a qué atribuye el éxito?

Aquí hay una tradición histórica por la F1, siempre estamos cerca del cien por cien en las gradas. Y después de unos años de dominio apabullante de Verstappen, vino Norris y ahora, de repente, sale un chico de 19 años, Antonelli, que viene de ganar cinco grandes premios. Eso le da más emoción al campeonato, con un piloto tan joven que tiene esa capacidad de conducción tan agresiva y saludable.

"En 60 años como abogado, la negociación con la F1 fue la más intensa y compleja de mi vida" Miquel Sàmper — Conseller d'Empresa y Presidente de Circuits de Catalunya

Las largas negociaciones con la F1, ahora que se han resuelto, ¿dejaron alguna anécdota que se pueda contar?

Seguramente que es la negociación, no en el ámbito político, de la que he aprendido más en mi vida profesional. También de la dimensión del concepto de confidencialidad. El buen fin de la ejecución del contrato y de los futuros contratos, hace que no pueda contar cosas que incluso serían divertidas… Como abogado, a mis 60 años, ha sido la negociación más intensa, más compleja y con más matices que he abordado en toda mi vida.

¿Se siente satisfecho, aunque trate de una renovación bianual?

Siempre prefieres un contrato anual, pero, dicho esto, hay tener muy claro que las circunstancias han cambiado una barbaridad. El calendario marca un límite de 24 grandes premios y hay muchos países que quieren entrar, algunos de una forma muy agresiva y con propuestas económicas muy elevadas. Países de África, Tailandia o Corea del Sur, por ejemplo. Todos quieren su parte del pastel, por eso, en este contexto, el hecho de que Barcelona tenga continuidad es un éxito y es muy positivo. Nuestro circuito, a ojos de muchos pilotos, es el mejor del mundo y esto nos abre una puerta a negociaciones futuras.

Pero se hizo una gran inversión para cumplir las exigencias de la F1…

Una inversión muy grande, 60 millones en los últimos cinco años. Se han hecho mejoras en seguridad, un centro médico avanzado, planes de accesos, movilidad reduccida, antiincendios, asfaltado… Todo esto ha tenido influencia en las negociaciones presentes y de futuro. El Circuit tiene un impacto global de unos 500 millones euros, en 2024, solo en F1, la afectación fue de 318 millones y hay 2.500 personas que trabajan aquí, así que es una infraestructura de país que debemos potenciar cada vez más. Debemos encontrar un equilibrio social y económico.

¿Que plan tienen para los años 27, 29 y 31 en los que no habrá F1 en el Circuit?

Actualmente la explotación del Circuit está delegada a Fira-Circuits, la empresa de Fira de Barcelona y de forma conjunta estamos estudiando planes alternativos. Estoy convencido de que daremos con los mecanismos adecuados, a pesar de la nostalgia de no tener F1.

Sàmper, durante la entrevista / Valentí Enrich

Stefano Domenicali, presidente de la F1, asegura que la propuesta de Madrid es mejor que la de Barcelona y que la historia no garantiza el futuro de un circuito en el calendario ¿Qué opinión le merecen sus palabras?

Las negociaciones entre la Fórmula 1 y Barcelona y Catalunya vienen de muy atrás. Todo, visto en perspectiva, es mejorable. Hay que mirar al futuro y no tiene sentido analizar las cosas que hicieron otros interlocutores. Creo que mi silencio es la mejor aportación que puedo hacer. Intentaré que las cosas a partir de ahora se hagan mucho mejor que en los últimos cuatro o cinco años.

Defienda la propuesta de Barcelona…

Nosotros no somos una empresa privada que busca beneficios. Somos una administración pública y hemos encontrado una solución ponderada, equilibrada, en la cual absolutamente todos los actores puedan salir ganando. Aprenderemos los errores del pasado, nuestros y no nuestros, y bajo el prisma de la confidencialidad trataremos de ser capaces de mejorar la explotación del Circuit y tener la oportunidad, a partir del año 2032, de lograr una situación mejor de la que tenemos.

Si se mantienen las cancelaciones por la guerra de Irán, ¿entrarían en la puja por esos huecos posibles en el calendario?

El Circuit es conocido en todo el mundo por sus activos, por su capacidad de organización. Como presidente, puedo decir que nos abrimos a poder cubrir cualquier necesidad que tenga la organización de la Fórmula 1 y MotoGP. Si nos lo piden nos volcaremos para ayudar. Tenemos un ejemplo acreditado que fue el Gran Premi Solidari, que fue probablemente el más bonito en la historia de MotoGP. Si la Fórmula 1 lo considera y necesita que les ayudemos, nosotros muy gustosamente nos ponemos su disposición.