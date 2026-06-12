Barcelona y Madrid, “Gracias a Dios no es como en fútbol”

Cuánto ha cambiado la vida de Fernando Alonso desde hace un año, momento en que se convirtió en el embajador del Circuit de Barcelona-Catalunya. Entre el Gran Premio de Mónaco y el de Barcelona de 2025 se anunció la buena nueva: el bicampeón del mundo de Fórmula 1 representa al trazado de Montmeló. Paralelamente, Carlos Sainz, el otro piloto español de la parrilla, es homólogo del asturiano y ocupa el mismo cargo pero en el nuevo circuito de Madring, que se estrenará en el calendario en el mes de septiembre.

La Fórmula 1, por ser pilotos locales en casa, decidió sentar a Alonso y Sainz en la rueda de prensa oficial ante todo el mundo. La rivalidad Madrid-Barcelona es histórica, se remonta a los anales de la historia y se hace extensiva a la política y al deporte.

Fernando Alonso, rodando en su GP de casa / Valentí Enrich / SPO

Al asturiano le preguntaron precisamente por esa rivalidad antagónica y si la rivalidad entre ciudades y circuitos podía compararse al fútbol: "Gracias a Dios esto no es como el fútbol”. España es, por cierto, el único territorio junto a Estados Unidos que cuenta con más de un Gran Premio y Alonso quiso recordarlo: “Lo estamos disfrutando, nos sentimos privilegiados de tener dos Grandes Premios en nuestro país, y los dos tenemos muchísima suerte con esta situación; además, creo que Barcelona y Madrid son muy diferentes entre sí, así que no hay ningún problema con eso".

Barcelona representa más la tradición mientras Madrid un modelo de evento-carrera moderno más del estilo Liberty Media, propietaria de la categoría. Alonso definió las diferencias entre ambas pruebas: “Al fin y al cabo, Barcelona es nuestro Gran Premio de casa para todos en España, porque, como dije, en 1994 hice aquí mi primera prueba individual, una sola prueba, y probamos muchas cosas aquí. Cuando hay un evento, un patrocinador o unas vueltas rápidas, venimos a Barcelona. Así que es un circuito que conocemos muy bien, y tenemos el MotoGP y diferentes actividades en los alrededores de Barcelona; es una actividad de 365 días al año. Madrid es más bien un evento puntual, con un enfoque diferente y el nuevo enfoque que está adoptando la Fórmula 1, con carreras como las de Bakú, Singapur o Miami", zanjó.