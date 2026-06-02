Barcelona presenta su Gran Premio más emocional, con todo vendido

La próxima semana, del 12 al 14 de junio, Barcelona tiene una cita muy especial con la Fórmula 1: El primer gran premio GP de Barcelona-Catalunya, ya que a partir de septiembre el GP de España recalará en Madrid. Además, después del acuerdo sellado con Liberty, la prueba catalana pasará a ser bianual, con lo que el 'gran circo' no volverá al Circuit hasta 2028.

Quién sabe si para entonces Fernando Alonso segurirá en activo, así que para los seguidores del piloto asturiano quizá sea la última oportunidad de ver en acción al embajador del trazado de Montmeló, que este martes ha presentado todos los detalles de un gran premio y una semana tan intensa como emocional.

La 36 edición consecutiva del gran premio de F1 en el Circuit de Barcelona se ha presentado en un marco incomparable, frente a la silueta de la Sagrada Familia ,sumándose así al Año Gaudí. Del 9 al 13 de junio, la Fan Zone de Plaça Catalunya, con diversas actividades, servirá nuevamente para ‘calentar’ el ambiente de gran premio en la ciudad.

Miquel Sàmper, Conseller de Treball i Empresa de la Generalitat de Catalunya y presidente del Circuit de Barcelona-Catalunya, ha recordado los grandes acontecimientos que se esperan los próximos días en la ciudad, como la visita del Papa a Barcelona, la celebración del Año Gaudí y la salida del Tour de Francia, entre los que el gran premio de F1 ocupa un lugar destacado.

“Este gran premio nos ofrece un escaparate único al mundo”, ha señalado Sàmper, que ha subrayado las cifras que acompañaron a la edición de 2024, generando 318 millones de euros y 2.500 puestos de trabajo a tiempo completo.

'Sold out'

Pau Relat, presidente de Fira Barcelona y Fira Circuit, ha querido destacar que “por primera vez va a haber dos grandes premios en España y ya podemos decir, a falta de una semana, que el de Barcelona colgará el cartel de 'sold out', con todo vendido".

"En segundo lugar, como ocurrió en el GP de MotoGP, seguimos potenciando la interacción con los fans, tanto en el Circuit como en Barcelona. Tendremos una zona dedicada a Fernando Alonso, la AlonsoLand y la grada ‘55’ de Carlos Sainz , pero además repetiremos por tercer año la Fan Zone en Plaça Catalunya, una iniciativa que nos permite acercar este deporte a la ciudadanía. Además, la Filarmónica de Londres actuará para presentar su particular homenaje a Gaudí”, ha desvelado.

El evento de este martes también ha contado con la presencia de dos pioneros de la F1 en Catalunya, Marc Gené y Pedro de la Rosa. Ambos han participado en una breve tertulia de actualidad junto a Pol Gibert, CEO del Circuit y Secretari General d’Empresa i Treball y Josep Mateu, presidente del RACC.

La tertulia , con Pedro De la Rosa, Marc Gené, Pol Gibert y Josep Mateu / Miquel Rovira Paxau

El primero ha señalado que el “Circuit ha envejecido muy bien y es una apuesta confiable” en el ámbito de las grandes organizaciones deportivas. Mateu ha recordado la gran labor de los oficiales y comisarios a pie de pista, “que son la cara amable, humana y vocacional del Circuit” y se vio “perfectamente reflejada” en el accidentado GP de Catalunya de MotoGP del pasado mes.

De la Rosa asegura que “me habría gustado mucho que mi podio en F1, que fue en Hungría, hubiera sucedido en casa. Lo dejaré para mi próxima vida”. Marc Gené ha bromeado con Pedro, apuntando que “Ferrari se ha adaptado mejor que Aston Martin al nuevo reglamento de 2026”. Y ya en clave deportiva, ha comentado que confía que el “famoso ADUO nos acerque a Mercedes y también ayude a Aston Martin”.

“Será un gran premio difícil para Aston Martin, pero tenemos detrás una gran inversión, un gran proyecto… viendo la Sagrada Familia podría decirse que nosotros tenemos a nuestro particular Gaudí, que es Adrian Newey. Hay que tener paciencia. A lo largo del verano iremos asomando la cabeza”, ha dicho De la Rosa. Y continuando con ironía ha celebrado que Gené “es la persona que, en 21 años, ha sobrevido a más cambios de team principals en Ferrari”.

Sobre la posible despedida de Alonso en la F1, De la Rosa ha rescatado una vieja anécdota: “Me dijo que se iba a retirar en el 24 y le pedí al equipo intensificar mi presencia en los circuitos para vivir junto a él su ultimo año. Quiero hacer todas las carreras, les dije. Hicimos 20 carreras y en la segunda, Fernando me anunció que iba a renovar por dos años más. Así que en 2027 haré el 50% de viajes, no quiero comprometerme a más y no sé que planes tiene Fernando. Es un piloto muy especial y lo demuestra que con coches poco competitivos mantiene la misma motivación e implicación”.