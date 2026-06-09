Barcelona da la bienvenida al Papa León XIV... ¡y a la Fórmula 1!

El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge este fin de semana el Gran Premio de Catalunya de Fórmula 1 y la ciudad ya calienta motores para la gran cita. A unos metros de la visita del papa León XIV que ofició una misa en la Catedral de Barcelona, la Fórmula 1 abría su Fan Village en la céntrica Plaza Catalunya de la ciudad.

Los más madrugadores, en una jornada soleada, visitaron el recinto en la primera de las cinco jornadas en las que se podrá visitar este recinto. Mientras en las calles de Barcelona convivían los profesores en una nueva jornada reivindicativa por la sanidad pública y con la visita papal, varios cientos de aficionados se repartían por el recinto alojado en la céntrica plaza barcelonesa desde primera hora.

Como es habitual en la cita catalana, la mayoría de los aficionados tenían claro cuál es su favorito y eran predominantes las gorras, banderas y camisetas de Aston Martin con el #14 de Fernando Alonso.

De hecho, una de las zonas más concurridos del recinto era el stand de la escudería en el que los aficionados pueden dejar mensajes de apoyo a Fernando Alonso en una pizarra gigante situada al lado de una réplica a tamaño real del AMR26 del asturiano.

La réplica del Aston Martin en Barcelona / Sport.es

"Vamos Nano, 33!!", "Confía en el plan, 33!!" o "Vamos Fernando", eran algunos de los mensajes de apoyo que se podían leer en ese panel de dedicatorias, no solo de los fans españoles, sino también de otros países como Portugal o Eslovaquia.

En el escenario principal también fue protagonista Aston Martin durante la matinal de este martes, con la presencia de Pedro de la Rosa, embajador de la escudería, y Mari Boya, piloto de la academia. Ambos hablaron para los aficionados congregados y posteriormente atendieron a los mismos y firmaron autógrafos.

Más allá de Aston Martin, el Fan Village cuenta con diferentes stands para acercar la Fórmula 1 a los aficionados, con simuladores, tienda oficial o una recreación de un podio de la Fórmula 1 para que los visitantes pueden fotografiarse como si fueran uno de sus ídolos.

Además, durante los cinco días que la Fan Village estará en Barcelona (del 9 al 13 de junio) están previstos diferentes eventos, así como música en directo para amenizar la visita.