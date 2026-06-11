Barcelona y Alonso arrancan bajo el 'influjo' de Gaudí

El Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que se presentó días atrás con un ‘guiño’ al Año Gaudí, arranca este viernes, aún con la ‘resaca’ de la magnífica celebración en la Sagrada Familia. El Circuit luce sus mejores galas para recibir a la Fórmula 1 por 36ª edición consecutiva y las gradas de Montmeló registrarán un lleno hasta la bandera este fin de semana.

Buena parte de ‘culpa’ de este éxito la tiene Fernando Alonso. El bicampeón español atraviesa uno de sus peores momentos deportivos en Aston Martin, pero sigue siendo un reclamo ‘mágico’ y cargado de simbolismo para la afición española. Además, a sus 44 años y con su futuro en el aire, podría ser su despedida del Circuit, que no volverá al calendario hasta 2028.

En Mónaco, el pasado domingo, logró sumar su primer punto de la temporada solo por garra y constancia, exprimiendo al máximo un AMR26 que es el último coche de la parrilla. Mientras los demás pilotos acumulaban sanciones y abandonos, Fernando lo hizo todo perfecto y logró un décimo puesto que parecía imposible.

Pero en el equipo de Silverstone todos son conscientes de que aquello fue un espejismo y avisan: en Barcelona y en las próximas “cuatro o cinco carreras” volverán a sufrir.

Grada Alonso Land

La nueva Alonso Land, la particular grada de animación que se estrena este año el Circuit dedicada al piloto asturiano, embajador del Circuit, estará hasta los topes consu legión de incondicionales. Más de 10.000 fans se volcarán con Fernando para intentar un nuevo ‘milagro’ que en la pista catalana, muy exigente con la gestión de energía que tanto marca el actual reglamento de la F1, se antoja más difícil que en las calles de Mónaco.

Por su parte Carlos Sainz repite su grada ‘55’ y espera sumarse a la fiesta de la afición local, si bien su Williams FW48 tampoco está para muchas ‘alegrías’. Aún así, el piloto madrileño dejó buena impresión en el Principado, donde hubiera puntuado de no ser embestido al final por el Audi de Hülkenberg.

Antonelli, en racha

Kimi Antonelli aterriza en Barcelona como líder destacado del campeonato, con 66 puntos respecto a Lewis Hamilton y 68 sobre su compañero George Russell. Después de su portentosa exhibición en Mónaco, donde encadenó su quinta victoria de seis posibles este año, el piloto de Mercedes, nacido en Bolonia el 25 de agosto de 2006, se erigió en el más joven vencedor de la historia en el Princicipado, a sus 19 años.

En el Circuit tendrá la oportunidad de conseguir su sexta victoria del curso, con lo que igualaría el palmarés que atesora Russell en sus ocho temporadas en F1. Hasta ahora Antonelli se ha reivindicado con grandes actuaciones, superando a su compañero en las luchas cuerpo a cuerpo y batiendo récords de precocidad. En China fue el poléman má jóven de todos los tiempos, el Japón firmó la vuelta rápida con menos edad y a partir de Canadá, fue el más joven en acumular más de cuatro victorias seguidas, que en Mónaco fueron cinco.

Russell , que en Mónaco encajó una dura sanción propiciada por el despiste de Mercedes, llega a Barcelona con necesidad recuperar el terreno perdido y recortar puntos. Hamilton y Leclerc confían en poder plantar a Mercedes con el importante paquete de actualizaciones que presenta Ferrari. McLaren, que dio un paso adelante en Miami y Canadá, pero se atascó en Mónaco, espera recuperar protagonismo. Y para Max Verstappen, el Circuit será la auténtica prueba de fuego para determinar si su Red Bull le permitirá ser más competitivo en el periplo europeo que tiene por delante la F1.