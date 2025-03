Baño de masas para Hamilton en Milán: "Sé que los tifosi se mueren por otro título"

Lewis Hamilton se dio un baño de masas en Milán, en el evento organizado el jueves por Ferrari y su patrocinador Unicredit, que reunió a más de 35.000 aficionados. Una masiva respuesta de los aficionados italianos que permitió al heptacampeón hacerse una idea de lo que significa ser piloto de la Scuderia.

El hepcampeón del mundo protagonizó una exhibición en el centro de Milan al volante del SF-21 de 2021, deleitando a los fans con 'donuts' y mucho humo. Su compañero Charles Leclerc pilotó el SF90 con el que ganó su primer Gran Premio en 2019. La nueva dupla de Ferrari tuvo una acogida impresionante.

"He visto a los tifosi a lo largo de los años para Sebastian Vettel, los he visto para Fernando Alonso, para Charles y para Carlos Sainz, así que no me sorprendió", dijo Hamilton en declaraciones recogidas por 'Reuters'. "Poco a poco voy viendo más y más a los tifosi y los voy conociendo un poco más. Realmente quiero ser capaz de comunicarme con ellos en su lengua, así que tengo que trabajar en ello", señaló Lewis, que está dando clases de italiano.

En todo caso, Hamilton ha empezado a sentir la presión de los exigentes tifosi: "Pilotar para Ferrari es un gran honor, pero ya tienen un legado increíble, así que no es que necesiten necesariamente otro campeonato, ya tienen muchos. Pero sé que los tifosi se mueren por otro título.. No podría encontrar las palabras para expresar lo especial que sería. Pero trabajamos para conseguirlo. Charles y yo somos, probablemente, la pareja de pilotos más fuerte en la historia de la Fórmula 1", advierte.

Leclerc, "en la sombra"

Por su parte, Leclerc reconoció que su llegada a Ferrari fue muy diferente al 'desembarco' de Hamilton: "Cuando yo me uní al equipo, sólo llevaba un año en la Fórmula 1 con Sauber, así que todo era nuevo para mí y tenía que aprender cómo funcionaba una estructura como la de Maranello, aunque ya conocía la fábrica por haber estado en la Ferrari Driver Academy. Para Lewis, un equipo italiano es bastante nuevo, pero él ha conseguido mucho en F1 y llega aquí como una leyenda de este deporte".

"Es genial ver cómo fue para él tener tanto éxito en otros equipos y la forma en que solían trabajar, así que sobre eso hemos aprendido mucho, y fue realmente emocionante ver lo feliz y entusiasmado que estaba con todo el asunto. Para mí eso significó que en el invierno estuve un poco más en la sombra, pero lo disfruté. Me he centrado en mí mismo, estoy esforzándome al máximo para estar listo para la primera carrera, y tengo muchas ganas de que empiece este año. Espero que empecemos de forma más positiva que en 2024", zanjó el piloto monegasco, que acabó tercero el año pasado en el Mundial de pilotos y acarició el título de equipos juntoa Sainz, cediendo ante McLaren por solo 14 puntos.