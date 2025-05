Baño de masas en el Circuit

Después del baño de masas que se dieron ayer Fernando Alonso y Carlos Sainz en el Barcelona Fan Village de Plaça Catalunya, este jueves los dos pilotos españoles tuvieron doble 'ración' y fueron de nuevo los más solicitados por los aficionados en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El tradicional pit walk, la visita a la calle de garajes que permite a los fans ver de cerca la actividad de los equipos en boxes y compartir unos minutos con los pilotos del 'gran circo', se ha celebrado este jueves de 17.30 a 19.30 horas y por segundo año consecutivo con aforo limitado a 3.000 personas, afortunados que en su día pudieron descargarse la entrada específica de pit walk en la web del Circuit.

Fernando Alonso, el más aclamado en el Circuit / Marc Marín

Colas y colas desde primera hora. La emoción por ver de cerca a los pilotos de Fórmula 1 llevó a los aficionados a presentarse en el Circuit de Barcelona-Catalunya desde las 10.00 de la mañana. Una vez abiertas las puertas, las carreras por situarse en primera posición dejaron a más de uno sin aliento. Como no podía ser de otra forma, los boxes de Aston Martin y Williams fueron los más concurridos. Aunque no los únicos.

Franco Colapinto fue uno de los pilotos más aclamados / Marc Marín

El argentino Franco Colapinto, que este fin de semana luce nuevos colores en Alpine para conmemorar el 70 aniversario de la marca francesa, fue uno primeros pilotos en aparecer por el pitlane y pudo comprobar el cariño de la afición. También Tsunoda, aunque al japonés le dieron la bienvenida de una forma peculiar: un aficionado le sorprendió regalándole un fuet.

Yuki Tsonuda rodeado de aficionados en el pitlane de Montmeló / Miquel Rovira

También se volcó con los fans con Carlos Sainz, que optó por completar su habitual entreno en bicicleta por la pista de Montmeló antes de acercarse a saludar al nutrido grupo de aficionados que se agolpaban frente al box de Williams.

Muchos soñaban con poder ver de cerca al madrileño. “A donde vayas, iremos contigo”, rezaba alguna de las decenas de pancartas situadas delante del pitlane de Carlos Sainz.

Pancartas dedicadas a Fernando Alonso en el Circuit / Marc Marín

Y es que la Fórmula 1 sigue levantando pasiones. “¿Nos quedamos aquí, no?”, le decía una madre a su hija en silla de ruedas. “No, no, hay que llegar hasta el box de Aston Martin”, respondía ella. Allí se encontraba ni más ni menos que Fernando Alonso.

El asturiano se hizo esperar un poquito más, pero no paró de firmar autógrafos, regalar gorras de Aston Martin firmadas y hacerse selfies con sus fans, que corearon su nombre una y otra vez hasta que salió del box. "San Fernando Padre de España", se podía leer en una de las muchas pancartas dedicadas a Alonso.