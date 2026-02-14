La baliza V16 ya es obligatoria en la Fórmula 1: ni Alonso se salva del dispositivo para todas las escuderías en 2026

La Fórmula 1 sigue dando pasos hacia un deporte más seguro. Desde la introducción del sistema Halo hasta el chasis monocasco de alta resistencia, pasando por los monos ignífugos que portan los pilotos o los guantes biométricos y cascos integrales certificados para sobrevivir a accidentes extremos; cualquier medida es poca para garantizar la seguridad al volante de los pilotos.

En este sentido, el cambio de reglamento de la Fórmula 1 para 2026 ha traído consigo una nueva implementación en pos de garantizar la seguridad: unas luces de emergencia ubicadas en los laterales de los retrovisores que se activarán en determinadas circunstancias. Según explica la propia Fórmula 1, parpadearán de un amarillo intenso de manera automática en los supuestos casos de que un coche se encontrase detenido en la vía o de que ese mismo monoplaza fuese a menos de 20 km/h fuera del pitlane.

La conexión con las balizas V16

Las luces de emergencia, que empezarán a ser obligatorias esta misma temporada, están siendo testeadas esta pretemporada. Hace escasos días, Lewis Hamilton se encargó de demostrar de manera involuntaria que la nueva implementación funciona tras un trompo en mitad de una curva que terminó con su Ferrari detenido fuera del asfalto. Las señales se encendieron de inmediato para avisar a los pilotos que viniesen por detrás, algo que podría tener implicaciones positivas en un futuro en mitad de un contexto más competitivo como es el caso de una carrera o una prueba de clasificación.

Como no podía ser de otra manera, muchos usuarios han relacionado la nueva introducción de las luces de emergencia con las infames balizas V16 que la DGT obligó a los vehículos matriculados en España a utilizar desde el pasado 1 de enero. Se trata de un dispositivo pensado para reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro, una pequeña baliza de color amarillo capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de manera intermitente. Todo ello, con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes y también, como no, de cobrar un nuevo impuesto a los ciudadanos.

Las luces y el cambio de reglamento

Las luces de emergencia de los nuevos Fórmula 1 se sumarán a las ya habituales traseras que se activan cuando existe mala visibilidad, cuando el motor se queda sin potencia o en condiciones de poca visiblidad como es el caso de la lluvia. Esta implementación llega con el cambio de reglamento para 2026, con monoplazas más estrechos y pequeños que aumentan la potencia eléctrica y que utilizan combustibles 100% sostenibles en sus unidades de potencia.

El AMR26 de Fernando Alonso y Aston Martin / Altaf Qadri / AP

La medida está pensada para intentar evitar accidentes fatales y garantizar la seguridad de los pilotos. La FIA ha reforzado los requisitos de las pruebas de choque para los monoplazas de esta temporada y estas decisiones van en la línea de las tomadas estos últimos tiempos, como el sistema Halo, el chasis monocasco de alta resistencia, los monos ignífugos que portan los pilotos o los guantes biométricos y cascos integrales certificados para sobrevivir a accidentes extremos.

En clave española, la pretemporada 2026 no ha arrancado nada bien para Fernando Alonso y Aston Martin. El piloto asturiano, que evidentemente es uno de los afectados por las nuevas luces de seguridad, se encuentra decepcionado con el rendimiento de su coche antes del inicio de la temporada y espera que con Adrian Newey el equipo sea capaz de dar la vuelta a la situación.