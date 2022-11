El balance de Ferrari en 2022, según Binotto

"Red Bull tenía una ruta de desarrollo clara, para nosotros fue más complicado", argumenta el jefe de la Scuderia "Solo el año próximo sabremos si tomamos la decisión correcta al priorizar el desarrollo del monoplaza de 2023", dice

Mattia Binotto sigue al frente de Ferrari, aunque los medios italianos siguen cuestionando su continuidad a partir de enero. Mientras tanto, el ingeniero suizo ha hecho balance de la temporada que acaba de finalizar en Abu Dhabi y ha destacado su decisión de priorizar el coche de 2023.

Los de Maranello firmaron un prometedor estreno en 2022 y Charles Leclerc se confirmó como el piloto más rápido, liderando el campeonato tras las primeras carreras. Sin embargo, Red Bull dio un gran salto adelante tras el verano y Max Verstappen acabó proclamándose campeón a falta de cuatro grandes premios, mientras que el monegasco tuvo que conformarse con amarrar el subcampeonato frente a Sergio Pérez en Abu Dhabi. avanzó la temporada Red Bull les superó e incluso han tenido que batallar el subcampeonato con Mercedes hasta la última carrera.

Binotto considera que la mejora sustancial de sus rivales se debió a que tenían claro en qué áreas podían avanzar, mientras que ellos no siguieron una dirección tan concreta. "Creo que han habido varios factores para el dominio de Red Bull. Lo primero, en términos de desarrollo, Red Bull tenía una ruta clara, que era reducir el peso del coche, y ese no fue nuestro caso", ha explicado en declaraciones a Autosport.

"Ellos sabían lo que tenían que abordar para sacar el mayor rendimiento del coche, para nosotros fue más complicado porque lo hicimos a través de desarrollos aerodinámicos y tratando de mejorar el coche desde el concepto y el punto de vista aerodinámico. Creo que la razón principal es que Red Bull tomó el camino claro y fue más sencillo extraer el rendimiento del propio monoplaza", subraya el suizo.

Binotto reconoce que las actualizaciones de Ferrari durante la temporada no han sido suficientes y lo atribuye al techo presupuestario. "Si miro hacia atrás, creo que el desarrollo que hicimos no fue suficiente. Nos detuvimos muy temprano. No sólo por elección, sino por razones de gasto, pero hay algunas cosas que debemos revisar. ¿Hemos tomado la decisión correcta al detenernos tan temprano al priorizar 2023? No lo sé. Creo que sólo 2023 puede decirnos si ha sido la elección correcta o no", destaca. "Pero más que esto, tal vez podríamos haber hecho un desarrollo mejor y más adecuado. Es algo que tenemos que revisar".