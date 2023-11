Alonso hace balance de su temporada 2023: "Merecimos una victoria"

"Bahrein, Mónaco, Canadá, Monza y Brasil son mi top cinco de mejores carreras este año. En Mónaco y Zandvoort la victoria estuvo cerca", recuerda Fernando El asturiano valora en positivo su primer capítulo con Aston Martin y puede seguir más allá de 2024: "Si soy lento me iré, pero tengo una confianza extrema en mí mismo", afirma ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Fernando Alonso cierra este fin de semana en Abu Dhabi el primer capítulo de su aventura con Aston Martin, que empezó en marzo en Bahrein muy por encima de las expectativas generales y ha acabado con menos lustre del que prometía entonces, aunque con ocho podios que elevan a 106 la cuenta personal del piloto asturiano tras dos décadas en F1 y un quinto puesto para el equipo de Silverstone en el Mundial de constructores.

Con luces y sombras, Fernando está convencido de que la de 2023 ha sido una de sus mejores temporadas y está convencido de que el próximo curso, que afrontará con 42 años, puede ser aún más positivo. "Estoy muy contento con el nivel personal. Junto a la de 2012, es la mejor temporada para mí en cuanto a pilotaje", ha valorado Alonso ante la prensa a su llegada al circuito Yas Marina.

"Las carreras en Bahrein, Mónaco, Canadá, Monza y Brasil son mi top-5. Incluyo Monza a propósito porque fue un noveno puesto que nadie recordará, pero probablemente teníamos el coche más lento, o el segundo más lento, y para estar en los puntos hacía falta un fin de semana perfecto. En Zandvoort el coche era muy bueno”, ha repasado Fernando, que una vez más ha lamentado no haber podido alegrar a sus fans con la célebre victoria 33.

“Era posible, probablemente en Mónaco fue cuando estuvo más cerca. Con una decisión diferente en los neumáticos. Quizás en Zandvoort, si hubiéramos tenido una posición diferente en la resalida. Tuvimos oportunidades y nos la merecíamos”, considera.

En todo caso, el bicampeón español prefiere hacer una lectura en positivo de su primera temporada vestido de verde: "Los problemas son parte del camino de este equipo. Empezamos muy fuerte con un coche que era sorprendentemente competitivo incluso para nosotros. Nos vimos en una posición para la que quizás no estábamos preparados, luchando contra Mercedes o Ferrari. Dimos un paso hacia atrás con el desarrollo del coche, no estamos a un nivel top aún, pero en general creo que hace un año era impensable la temporada que hemos hecho. Recuerdo perfectamente el test aquí. Si alguien me dice entonces que íbamos a estar en esta situación, no le hubiera creído”.

Convencido de seguir

Alonso tiene contrato en vigor con Aston Martin para 2024 y podría seguir incluso más allá de esa fecha: "La motivación viene con los resultados. Aunque tengas una determinación enorme, los resultados deben llegar a medio o largo plazo. Ser competitivo, saber que un fin de semana perfecto ofrece posibilidades de podio o victoria, te da un enfoque y un amor diferente hacia las cosas que haces”, subraya.

“Si soy lento, seré el primero que levanta la mano y se va. Pero no creo que eso suceda, sinceramente. Tengo una confianza extrema en mí mismo. Sí puede ser que con el calendario tan exigente, algún día sienta que ha llegado el momento. Hay más cosas en la vida. Esta ha sido una temporada muy exigente con 22 carreras y dos cancelaciones, el año que viene habrá que ver con 24 carreras en el calendario. Ese tipo de cosas agotarán mi batería, pero no pilotar”, ha advertido Alonso.