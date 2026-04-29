¿Más bajas en el calendario de F1? Silverstone se ofrece por si acaso...

La Fórmula 1 hizo una firme apuesta por los países del Golfo para expandir sus fronteras y, sobre todo, para llenar sus arcas con suculentos contratos que muchos circuitos europeos tradicionales no podían igualar. En su día desaparecieron Alemania o Francia, Italia ha perdido uno de sus dos grandes premios y a partir de 2027, Spa-Francorchamps se alternará con Barcelona. Pero la 'jugada' tenía sus riesgos y ahora los gestores del campeonato se han visto salpicados por el conflicto bélico de Oriente Medio.

La guerra que enfrenta a Irán, Estados Unidos e Israel ha provocado una reacción en cadena en toda la zona y de momento, ya han tenido que cancelar los grandes premios de Bahrein y Arabia, dejando desierto de competición el mes de abril, aunque en el caso de Jeddah, sus responsables confían en que pueda ser reubicado en el segundo tramo de la temporada. Siempre que se resuelva la situación, porque de lo contrario hay otros grandes premios que estarían en el aire, como Azerbaiyán, Qatar y Abu Dhabi.

Así las cosas, Silverstone ha abierto sus puertas a la Fórmula 1 para albergar una segunda carrera esta temporada. El trazado británico, cuna de la F1 en 1950, ha ofrecido sus instalaciones a Liberty Media, teniendo en cuenta que para los equipos sería una buena solución ya que la mayoría tienen sus sedes a pocos kilómetros.

Por ahora, la idea no entra en los planes de la F1, aunque según evolucione el contexto internacional podrían acabar valorándola. Y es que en caso de nuevas suspensiones, el calendario previsto inicialmente a 24 carreras podría quedarse en 19.

El director del circuito de Silverstone, Stuart Pringle, ha revelado en 'Sky Sports' que tanteó a la FOM y la FIA por si era necesario añadir una carrera extra: "Nuestra oferta ya está sobre la mesa; saben que estamos aquí y que podemos actuar con rapidez", dice.

Pringle recuerda que "intervinimos durante la pandemia de Covid-19 y pudimos ayudar a la Fórmula 1. Si eso pudiera servir de ayuda, por supuesto que lo haremos de nuevo. Hay numerosos aspectos prácticos a tener en cuenta. Me enorgullezco de no tener huecos disponibles, pero todo es flexible en una crisis", añade.

El director de relaciones corporativas de la F1, Liam Parker, considera que es demasiado pronto para aventurarse a pensar qué podría ocurrir en otoño. "Todo el mundo puede ver la televisión y leer las noticias cada día, y comprobar que la situación es muy cambiante y dinámica. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, y mucho menos en septiembre y octubre", zanja.

De momento, el calendario mantiene 22 grandes premios y este fin de semana retomará la actividad en Miami, después de un parón de cinco semanas que se ha hecho muy largo tanto para los equipos como para la afición.