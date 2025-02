Sainz se muestra optimista tras liderar el segundo día en Bahrein

Carlos Sainz se mostró satisfecho con el rendimiento en la segunda jornada en Bahrein. La pretemporada 2025 acabó hoy para el español, dado que mañana será su compañero de equipo, Alex Albon, quién pilotará el monoplaza durante toda la jornada.

Último día de test para Sainz

El español se mostró contento con el progreso del coche a comparación de los resultados obtenidos el pasado miércoles. Sainz acabó liderando la tabla de tiempos. La mayoría de equipos optaron por alternar los pilotos entre las sesiones de la mañana y la tarde. En el caso de Williams, Sainz se ocupó de pilotar el FW47 durante todo el día, logrando de esta manera el mayor número de vueltas. Carlos dio 127 vueltas al Circuito Internacional de Bahrein.

El 55 pudo conducir el nuevo coche en condiciones meteorológicas diversas. Por la mañana, la lluvia fue la protagonista en algunas ocasiones, mientras que por la tarde el tiempo se mantuvo de manera más estable.

Carlos marcó su mejor vuelta a 1.39:348 y ninguno de sus rivales consiguió superar el registro. En un video informativo del equipo, Sainz explicó: "Acabo de terminar un día muy largo aquí en Bahrein: muchas vueltas, un día con algunas paradas y arranques con lluvia todo el tiempo. Llovía de vez en cuando y hacía viento. Fue un día un poco complicado, un día muy largo, pero en el que pudimos salir adelante, dar muchas vueltas, improvisar un poco el plan de carrera a medida que avanzábamos y pudimos completar todo el programa".

Las mejoras del monoplaza

"Hemos logrado algunos avances respecto a ayer, mejorando el equilibrio del coche y la sensación general con el mismo" comentó Carlos.

Albon, cogerá los mandos del monoplaza en el último día de test, mientras que Sainz deberá esperar a la primera carrera de la temporada (Gran Premio de Australia) para volver a pilotar el coche. "Es mi último día, así que lo siguiente para mí es Australia, donde siento que no he hecho suficientes pruebas" afirmó el español. "Me gustaría que pudiéramos probar muchas más cosas, pero así es la Fórmula 1 hoy en día. De todos modos, me siento tan preparado como puedo con un día y medio de pruebas, e intentaremos darlo todo en Australia".

El equipo técnico de Williams

Dave Robson, el ingeniero jefe de Sainz comentó los avances del equipo: "A pesar de la inusual visión de la lluvia cayendo en Bahrein, pudimos completar la mayor parte del programa previsto sin problemas. El monoplaza volvió a funcionar de forma fiable, lo que da testimonio de su diseño y del esfuerzo de todos los implicados en su construcción, incluido el equipo de mecánicos aquí en la pista que trabaja durante las noches para preparar el coche y los elementos de prueba".

"Carlos condujo todo el día hoy y pudo aprovechar su experiencia de ayer para explorar más de lo que puede hacer el FW47. En lugar de completar una simulación de carrera, elegimos un nivel de combustible más alto para completar la carrera, lo que nos dio la oportunidad de experimentar con la configuración y la gestión de los neumáticos".

"El coche ha funcionado razonablemente bien hoy, pero sabemos que habrá diferencias significativas entre nuestro plan de carrera y el de nuestros competidores. Somos conscientes de que la hoja de tiempos finales no es representativa de cómo desarrollará la clasificación en Melbourne" concluyeron desde Williams.

El rendimiento real de Sainz y Albon con el FW47 se determinará en Australia (a partir del 14 de marzo) con el inicio de la temporada, momento donde todos los equipos sacarán el máximo rendimiento de los monoplazas.