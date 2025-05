Bagnaia, frustrado: "Necesito ayuda"

Los dos últimos Grandes Premios se han presentado con varias complicaciones para 'Pecco' Bagnaia. Especialmente, las dos últimas carreras de los domingos han acabado con una caída del piloto italiano. El bicampeón de MotoGP no se encontró con buenas sensaciones con la moto desde la pretemporada, pero cada fin de semana supone un paso atrás en el desarrollo de la moto.

Dos domingos sin puntos

Tras el caótico inicio en Silverstone, Bagnaia acabó en el suelo: "En la curva 7 me caí de una forma que no era normal. Está claro que pasó algo más ¿La situación en general? Algo no funcionaba" las declaraciones del piloto italiano estuvieron ofrecidas por 'crash.net'.

En esta ocasión, 'Pecco' no fue el único que sufrió con la GP25 de Ducati. Marc Márquez también se vio perjudicado por una caída, pero gracias a la bandera roja pudo reincorporarse. Aunque el líder del campeonato acabó tercero, el resultado en Silverstone no fue suficiente. "Es la primera vez que nuestra moto no es competitiva" añadió Bagnaia.

"Necesito ayuda"

"Ni peor ni mejor. Como siempre, no siento nada, necesito una solución completa. Mi sentimiento sigue siendo el mismo, no puedo hacer milagros. Sé que mi equipo está trabajando duro para darme lo que quiero, necesito ayuda" explicó el italiano.

Bagnaia se encuentra a 72 de Marc Márquez en la clasificación general del campeonato y por ahora sus sensaciones de mejoras se ven lejanas. Silverstone fue el primer trazado donde Márquez también sufrió, aunque Bagnaia también reconoció los méritos de Marc por esconder los problemas de rendimiento con su forma de pilotaje.

El próximo fin de semana el Mundial de MotoGP llega a Aragón, segundo trazado ubicado en España de la temporada 2025. La sprint y la carrera dominical se presentarán como dos nuevas oportunidades para poder romper la mala racha de ceros de 'Pecco' Bagnaia.