Así avanzan las obras de MadRing a siete meses del aterrizaje de la Fórmula 1

Tan solo un día después de hacerse oficial la continuidad del Circuit de Barcelona-Catalunya en el calendario de Fórmula 1, eso sí, en años alternos tal y como adelantó SPORT, han salido a la luz unas imágenes que revelan en qué punto se encuentran las obras de MadRing, el nuevo trazado urbano que se está construyendo en la zona del IFEMA de Madrid. Y las imágenes han alarmado a muchos, a siete meses vista del primer Gran Premio que se va a celebrar en el trazado madrileño del 11 al 13 de septiembre.

Según ha informado el propio circuito en una visita en la que han estado presentes los medios de comunicación, las obras se han retrasado un poco según lo previsto debido a las continuas borrascas que han azotado la Península Ibérica a lo largo de los últimos meses. Esto ha impedido que la construcción avanzase según lo previsto.

Pese a que aún quedan siete meses para que se apague por primera vez el semáforo en rojo, MadRing está trabajando a contarreloj con una fecha en el punto de mira: el 31 de mayo. Para ese momento se produciría la homologación de la FIA, el máximo organismo en el mundo del automovilismo, que tiene que interpretar si el circuito respeta las medidas de seguridad necesarias para colarse en el calendario de 'El Gran Circo'.

Por el momento, todo lo que se puede observar es arena, sin que se pueda intuir una idea clara sobre cómo será realmente el trazado. Algo que ha generado preocupación entre los usuarios, especialmente a través de las redes sociales. Desde la dirección hacen un llamamiento a la calma. "Hay que hacer un circuito, hay que empezar por las bases, hay que ver todo el drenaje, hay que ver luego todo el tema de asfaltado, no es un asfaltado normal de una carretera, pero en España siempre vemos problemas... Vamos en plazo", dijo el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos.

Desde la dirección del circuito madrileño se confirma que los trabajos de asfaltado comenzarán la semana que viene. En todo caso, el trazado se encuentra al 65% completado. "Estamos en torno a una semana y media o dos semanas de adelanto en lo que respecta a la pista. Afortunadamente, al tener ese margen de adelanto, todo el retraso que ha habido en el asfaltado por la lluvia estaba compensado previamente. Pero de momento seguimos todavía con algo de margen sobre el plazo y, afortunadamente, vamos a aprovechar este lapso que nos da el tiempo de aproximadamente tres semanas de anticiclón para avanzar todo lo que se pueda con el asfaltado", dijo Carlos Jiménez, Director de Operaciones de IFEMA Madrid.

Además, se avanzó que la venta de entradas ya va viento en popa. Por el momento se han vendido 80.000 entradas de las 120.000 personas que se planea que puedan asistir, según afirmó el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid. Al parecer, el 40% son locales, y el resto provienen mayoritariamente de México y Gran Bretaña.

La renovación de Barcelona

Además, desde la organización del trazado madrileño apuntan que se sienten muy felices tras conocer la noticia de que Barcelona ampliará su contrato para celebrar cuatro GP hasta 2032. "Lo importante es que este año la llegada de Madring a la Fórmula 1 sea una fecha en el calendario de referencia. Estoy orgulloso y contento de ver que hay otro circuito español que va a seguir en la Fórmula 1 tres años más, eso quiere decir que España es un factor clave en el mundo dentro de la F1", dijo De los Mozos.