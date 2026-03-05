Australia inaugura la nueva era de la F1 y Alonso se prepara para sufrir

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se perfila como una de las más intensas y transformadoras en la historia reciente de este deporte. No solo porque entra en vigor un nuevo reglamento técnico de que afecta a unidades de potencia, chasis y neumáticos, sino porque estamos ante un nuevo escenario en el que escuderías, pilotos y también aficionados tendrán que adaptarse a los drásticos cambios en la competición.

En 2026, la Fórmula 1 introduce motores híbridos de eficiencia energética y reducción de emisiones. Turbos avanzados, baterías de alto rendimiento y gestión de la energía eléctrica, exigirán un proceso de adaptación con problemas de ‘juventud’ que ya empezaron a verse en pretemporada. Sin embargo, también en base a lo visto en el shakedown de Barcelona y en las dos posteriores tandas de test en Bahrein, parece que toda esta revolución no alterará las jerarquías y los cuatro ‘grandes’ (Mercedes, Red Bull, McLaren y Ferrari) seguirán al frente de la parrilla. No se espera un milagro al estilo BrawnGP 2009 y la FIA ha apaciguado a los equipos en cuanto a la teórica ventaja del propulsor de Mercedes, pactado una medida de control para la relación de compresión del motor tanto en condiciones de calor como de frío a partir del 1 de junio.

En cualquier caso, la clave del éxito residirá en el desarrollo y en la capacidad de los equipos para corregir el rumbo a lo largo de una larga campaña, con 24 grandes premios en el calendario, que arranca en Australia (8 de marzo, concluirá en Abu Dhabi (6 de diciembre) y por primera vez tendrá dos grandes premios en España, el GP de Barcelona-Catalunya (14 de junio) y el GP de España en el circuito urbano ‘MadRing’ de Madrid (13 de septiembre).

Once escuderías

A nivel de escuderías las dos principales novedades son Cadillac y Audi. La marca de los cuatro aros completa la definitiva transición de Sauber y se estrenará en la F1 manteniendo a su dupla de pilotos, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, y con Mattia Binotto y Jonathan Wheatley, al frente de la cúpula deportiva.

Cadillac se convierte en la undécima escudería, inicialmente como cliente de Ferrari antes de pasar sus propios motores a medio plazo. Permite el regreso de dos pilotos muy experimentados, el finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez.

La F1 contará con otro nuevo fabricante de unidades de potencia en 2026: Red Bull Ford Powertrains, que proveerá a los dos equipos de las bebidas energéticas con motores desarrollados por los de Milton Keynes en colaboración con Ford.

Paralelamente, Mercedes fabricará las unidades de potencia de Alpine, ya que Renault, presente en el Mundial desde 1977 con excepción de tres temporadas, ha abandonado la Fórmula 1.

La crisis de Aston Martin

Honda ha pasado a ser socio en exclusiva de Aston Martin, tras cerrar el capítulo como cliente de Mercedes. En pretemporada, a pesar de las altas expectativas generadas entorno al nuevo proyecto de Adrian Newey, el equipo de Silverstone se topó con la cruda realidad de un coche que ha llegado tarde y mal al inicio de curso.

HRC ha asumido gran parte de las culpas, pero el AMR26 arrastra fallos de diversa índole, algunos de difícil solución a corto plazo y el ambicioso plan de Lawrence Stroll hace aguas por todas partes.

“Estamos decepcionados, pero no sirve de nada mirar atrás. Hay que mirar hacia adelante”, sugirió el embajador de Aston Martin Pedro de la Rosa al final de los test de Bahrein, en los que Fernando Alonso y Lance Stroll fueron los que menos rodaron (400 km), frente a los más de mil kilómetros acumulados por sus rivales.

“Todo tiene arreglo, la solución está en camino”, añadió Fernando Alonso intentando contener el desánimo general y mucho menos crítico que su compañero Lance Stroll, que llegó a decir que “lo único que está bien del coche es la decoración”.

Básicamente, les ha ‘pillado el toro’. Newey asumió su cargo en marzo y el primer modelo no entró en el túnel de viento hasta abril, con lo que el retraso respecto a la mayoría de equipos es de cuatro meses. Para paliar el tiempo perdido había que aprovechar al máximo los test de invierno, cosa que tampoco pudieron hacer ante la falta de fiabilidad del propulsor Honda.

Alonso confía en el gran margen de desarrollo que siempre concede a los equipos una temporada con nuevas normas y apunta que pueden ganar "hasta ocho décimas por vuelta" con solo cambiar uno o dos parámetros.

Honda , que trabaja a contrarreloj en la fábrica de Sakura, en estrecha colaboración con ingenieros de Aston Martin, marcará los plazos de recuperación para acercarse al nivel de la zona media de la parrilla, que en 2026 se perfila aún más reñida que el pasado año. A estas alturas hablar de un coche para pelear por más parece poco realista.

Para Fernando Alonso, que en julio cumplirá 45 años y antes estrenará paternidad, es un año crucial y en buena medida lo que suceda los próximos meses determinará si es el último o por el contrario apuesta por prolongar su tiempo en el ‘gran circo’.

Los protagonistas

Además del regreso de Bottas y Checo, en la parrilla se mantienen todos los pilotos que disputaron el campeonato 2025, salvo excepción de Yuki Tsunoda, que perdió su asiento en Red Bull y pasa a ser reserva de la escudería. Su puesto, junto a Max Verstappen, lo ocupa ahora el francés Isack Hadjar.

Su vacante en la segunda formación de Red Bull, VisaRB, que será cubierta por el júnior Arvid Lindblad, de 18 años. El británico, de ascendencia sueca, formará tándem con Liam Lawson y se convertirá en el único debutante esta temporada.

Lando Norris inicia la defensa del título y luce por primera vez el 1 en el chasis del McLaren, pero tanto su compañero Oscar Piastri, tercero el año pasado, como el actual subcampeón Max Verstappen, ahora con el dorsal 3 en su Red Bull RB22, parten como máximos aspirantes a la corona, sin olvidar a los pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que en pretemporada se han postulado como candidatos, al volante de un SF-26 fiable y muy rápido.