Austin renueva con la F1 hasta 2034

La Fórmula ha anunciado este domingo que el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas (COTA) en Austin, Texas, permanecerá en el calendario hasta la temporada 2034. El nuevo acuerdo asegura el futuro a largo plazo del evento, ya que la categoría reina del automovilismo continúa experimentando un crecimiento significativo en Estados Unidos.

Desde su debut en 2012, el Gran Premio de los Estados Unidos se ha convertido en uno de los mayores espectáculos del deporte en el país, atrayendo a más de 430.000 aficionados al Circuito de las Américas en los últimos años. Famoso por sus emocionantes batallas en la pista y su vibrante ambiente en el paddock y las gradas, el circuito de Austin se ha ganado la renovación a largo plazo.

El trazado de 5,5 kilómetros comienza con una icónica subida hasta la curva 1, antes de que los pilotos se adentren en la famosa sección de alta velocidad entre las curvas 3 y 6. Desde el primer Gran Premio que se celebró aquí hace 13 años, el COTA ha dado seis ganadores diferentes en ese tiempo, incluyendo a Lewis Hamilton con un récord de cinco victorias

En Estados Unidos, la Fórmula 1 continúa experimentando un sólido crecimiento y dinamismo, con una base de aficionados de 52 millones, un aumento interanual del 11 %, y más de 5,5 millones de seguidores históricos en las redes sociales . Una encuesta mundial de aficionados en 2025 también reveló que el 47 % de los nuevos aficionados estadounidenses a la Fórmula 1, que llevan cinco años o menos siguiendo el deporte, tienen entre 18 y 24 años, y más de la mitad son mujeres, lo que refleja el atractivo del deporte para un público más joven y diverso.

La Fórmula 1 también aporta un enorme beneficio económico a la economía local. En su primera década en el calendario, el Gran Premio de Estados Unidos generó un impacto económico de 7 mil millones de dólares en Austin y Texas. Se estima que solo el Gran Premio de 2023 generó gastos directos e indirectos de más de mil millones de dólares, lo que resultó en 38 millones de dólares en ingresos fiscales para el Estado de Texas.

Stefano Domenicali, presidente de la F1:

"Desde 2012, el Gran Premio de Estados Unidos ha seguido creciendo en fuerza y popularidad, y quiero agradecer a la ciudad de Austin y al condado de Travis por acogernos. Cada año, el evento en el Circuito de las Américas se destaca como un verdadero punto culminante para aficionados, pilotos y equipos por igual, atrayendo a cientos de miles de seguidores apasionados que vienen a presenciar la emocionante acción en pista y a disfrutar de la vibrante energía del circuito y de la ciudad.

A medida que la Fórmula 1 continúa creciendo y prosperando en Estados Unidos, estamos orgullosos de ampliar nuestra asociación con Bobby Epstein y su extraordinario equipo en Austin, así como con el gobernador Abbott, cuyo liderazgo ha sido fundamental para apoyar el desarrollo del deporte en Texas y más allá. Ambos han mostrado un compromiso inquebrantable con la F1, y su visión compartida e inversión han jugado un papel vital en establecer la sólida base que ahora disfrutamos en EE. UU.”

Bobby Epstein, presidente del Circuito de las Américas:

"Nos alegra que la Fórmula 1 haya encontrado un hogar en Texas, y estamos agradecidos con los aficionados, los equipos y toda la comunidad de F1 que nos han apoyado de manera constante y han hecho del Gran Premio de Estados Unidos una de las paradas favoritas del calendario mundial. Igualmente, estamos orgullosos de –y agradecidos con– la gente del centro de Texas, que nos ha recibido con los brazos abiertos".

"Con este contrato, COTA superará a Watkins Glen como el circuito de Fórmula 1 con más trayectoria en Estados Unidos. Gracias al gran apoyo y a una ciudad anfitriona maravillosa, el Gran Premio de Estados Unidos se ha convertido en uno de los eventos deportivos de fin de semana más grandes del mundo, con un impacto económico anual sin igual".