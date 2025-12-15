Audi Revolut F1 Team anuncia su nombre, logo y fecha de presentación

Completada la transición de Sauber a Audi, la marca de los cuatro aros está a punto de comenzar su andadura en la Fórmula 1. El equipo, que incorpora a su patrocinador principal y la próxima temporada se estrenará en la parrilla como Audi Revolut F1 Team ha dado a conocer los detalles de su presentación oficial.

El lanzamiento mundial tendrá lugar en Berlín el 20 de enero de 2026, antes de los primeros test de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona (26-30 enero). El nombre y la identidad visual unen Audi F1 y la fintech global Revolut, tras la confirmación de la alianza en julio de 2025.

Audi destaca que la colaboración con Revolut es un eje estratégico de la identidad del equipo. Como fintech global, Revolut comparte la ambición por la innovación, el rendimiento y la conexión con una audiencia diversa e internacional, convirtiendo esta alianza en algo más que un patrocinio tradicional.

"Ambas marcas trabajarán juntas para abrir nuevas vías de 'engagement' con los aficionados, a través de activaciones, acceso a carreras y ventajas exclusivas dentro de la app para los usuarios de Revolut. La alianza también se extiende a áreas operativas clave del Audi Revolut F1 Team, integrando Revolut Business en la gestión financiera del equipo y Revolut Pay en su tienda online para una experiencia de compra fluida", subrayan.

El evento de Berlín del 20 de enero será una experiencia inmersiva que mostrará los pilares de la marca: "claridad, inteligencia técnica y emoción". Para que el debut del equipo trascienda más allá del paddock, la presentación exclusiva se complementará con una apertura al público el 21 de enero, invitando a los aficionados a formar parte de este primer capítulo.

Uno de los momentos centrales del lanzamiento en Berlín será la presentación oficial de la decoración del monoplaza para la temporada 2026, tras la reciente revelación del Audi R26 Concept. Esta identidad visual será la máxima expresión de la filosofía de diseño del equipo, llevando los principios de Audi a una presencia impactante en la parrilla de Fórmula 1. Definirá la imagen con la que el Audi Revolut F1 Team debutará en competición, ofreciendo al mundo su primera mirada al coche definitivo.

Como parte de la formación del Audi Revolut F1 Team, Sauber Motorsport AG pasará a llamarse Audi Motorsport AG. El Technology Centre de Bicester (Reino Unido) adoptará el nombre de Audi Motorsport Technology Centre UK. La compañía mantendrá el legado de Sauber a través de Sauber Holding AG y Sauber Technologies AG.

Nik Storonsky, CEO y cofundador de Revolut: “Revolut y Audi se unen en la Fórmula 1 con la ambición global de desafiar el status quo y con una obsesión compartida por la excelencia técnica. El nombre y el logo del Audi Revolut F1 Team son los primeros símbolos de una alianza poderosa que acelerará el crecimiento global de Revolut.”

Gernot Döllner, presidente del Consejo de Dirección de AUDI AG: “Revelar el nombre y el logo del Audi Revolut Formula 1 Team marca otro gran paso en nuestro camino hacia la cúspide del motorsport. Ambos elementos dan identidad a nuestra ambición, reflejan una visión sólida y un espíritu innovador. Ahora miramos a Berlín en enero, donde presentaremos oficialmente este nuevo capítulo de la marca Audi al mundo.”

Mattia Binotto, Head of the Audi Revolut F1 Team: “Este anuncio pone nombre y rostro al enorme trabajo que está realizando el equipo. El proyecto avanza con una cultura basada en la precisión y la ambición constante. El lanzamiento en Berlín será el primer momento en el que nos presentemos unidos y abramos nuestras puertas a una afición global antes de nuestro debut en 2026.”

Jonathan Wheatley, Team Principal del Audi Revolut F1 Team: “Hoy, nuestro proyecto adquiere una identidad oficial. El nombre Audi Revolut F1 Team simboliza la fortaleza combinada de nuestros equipos en Alemania, Reino Unido y Suiza, junto con nuestros partners, y nos reúne bajo un mismo emblema mientras construimos hacia 2026. Es un hito crucial que impulsa a todo el equipo y hace tangible nuestra ambición a largo plazo.”