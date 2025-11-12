Audi presenta su concepto de F1 2026: horario y todo lo que necesitas saber

Audi está a las puertas de mostrarse al mundo con el primer avance del proyecto de 2026 en la Fórmula 1. La marca alemana, que aterrizará de lleno en la máxima categoría del automovilismo en 2026, presenta en exclusiva su nueva identidad visual así como las líneas maestreas de una escudería creada para ganar.

SPORT tendrá la oportunidad de estar presente este miércoles en la presentación del Audi R26 Concept en el Brand Experience Center de Múnich, donde la escudería anticipara anticipará el diseño que identificará a la marca de los cuatro aros en la máxima disciplina del motorsport. Audi también mostrará en exclusiva para los medios su fábrica en Neuburg an der Donau en lo que será una demostración del trabajo que lleva realizando la marca desde que el proyecto naciese.

Gernot Döllner, CEO de Audi, junto al prototipo para la F1 / Audi Sport

El evento contará con la presencia del CEO de Audi, Gernot Döllner, así como otras figuras capitales para la estructura de la marca como Mattia Binotto o Jonathan Wheatley. Se espera conocer el primer avance visual del monoplaza de 2026 así como una actualización de los objetivos y misión a largo plazo de la compañía dentro del mundo de la Fórmula 1.

Audi llega a la Fórmula 1 con el cambio de normativa técnica para 2026. Cabe recordar que la marca de los cuatro aros adquirió a principios de 2025 la totalidad del Grupo Sauber en Suiza, apuntalando así las bases para establecer la incorporación como inversor del fondo soberano de Qatar, un socio estratégico para el éxito a largo plazo de Audi en la F1.

A qué hora es la presentación de Audi en la Fórmula 1

Audi presentará su proyecto en la Fórmula 1 este miércoles 13 de noviembre a las 19:00 horas. La marca alemana celebrará el evento en el Brand Experience Center de Múnich, donde SPORT podrá estar en exclusiva junto con otros medios para conocer de primera mano todas las novedades del nuevo equipo que aterriza en la máxima categoría.

Dónde ver la presentación de Audi en la Fórmula 1

Audi mostrará su primer avance del monoplaza en la F1 de 2026 en directo a través de los canales oficiales de Audi. A su vez, SPORT les ofrecerá una amplia cobertura tanto en su página web como a través de redes sociales para que puedan seguir desde cerca un evento clave para la historia de la Fórmula 1.