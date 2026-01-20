Audi entra en escena: el R26, la llegada a la F1 y un objetivo claro para 2030

Audi ha dado este martes un paso su último paso antes de su llegada a la Fórmula 1 con la presentación oficial del R26, su monoplaza para 2026. La marca alemana ha podido mostrar al mundo un último avance en Berlín sobre cómo será su primer coche en la máxima categoría del automovilismo, en lo que se ha definido como el siguiente capítulo transformador de un equipo creado para ganar.

SPORT ha podido estar presente por cortesía del equipo alemán en el evento celebrado en la capital alemana, donde Audi ha presentado el monoplaza que estrenará en apenas unos días en los tests de pretemporada. Rodeado de algunas de las personalidades más importantes del mundo del motor, la escudería anunció su llegada con la ambición de un equipo grande que pretende transformar la competición desde el primer día.

Luces, colores, espectacularidad y un claro mensaje: "Esto solo es el principio". Así fue como Audi presentó su R26 este martes en Berlín en un evento que no dejó a nadie indiferente y que marcó el inicio de la historia de un equipo campeón en todas las categorías donde ha participado. La Fórmula 1 será ahora su nuevo reto, quizás el más difícil de todos.

El R26 de Audi, desvelado / Audi F1

El evento se celebró en presencia de pilotos, ingenieros, jefes de equipo y personalidades importantes del ecosistema Audi que se encargaron de elevar nuevamente las expectativas de la escudería alemana a escasos días de los tests de Barcelona. El equipo presentó un monoplaza mucho más fiel a la realidad que el 'showcar' mostrado en la presentación de su livery, pero todavía no definitivo para no desvelar detalles al resto de equipos. Eliminación del efecto suelo, un monoplaza más corto, más estrecho y más ligero, aerodinámica activa... son algunos de los cambios que la Fórmula 1 introduce con su cambio de reglamento y que Audi, esta vez sí, ha podido mostrar con mayor claridad a ojos de todo el mundo con su R26.

Objetivo: pelear por el campeonato en 2030

Y es que la marca alemana no ha llegado a la Fórmula 1 por estar. Lo ha hecho para ganar. Ir a esta guerra que es el Gran Circo requiere de estar bien preparado, más todavía si tu objetivo final es ser campeón. La premisa es clara: pelear por el campeonato en 2030. Y es cierto que es prácticamente imposible asegurar el éxito en esta categoría donde los recursos invertidos no son siempre directamente proporcionales a las posibilidades de éxito. Tan cierto es eso como que estar bien armado es el primer paso para ganar. Si no es ahora, al menos en un futuro.

El R26 de Audi, desvelado / Audi F1

En este sentido, Audi aterriza en la Fórmula 1 de la mano de figuras más que preparadas para ser campeones. Al frente del proyecto estarán el exdirector del equipo Ferrari Mattia Binotto, nuevo jefe de proyecto, y Jonathan Wheatley, antes en Red Bull, ahora jefe de equipo de Audi. Este aclamado tándem buscará llevar a la escudería a la gloria con el paso del tiempo y para ello tendrán a su disposición una alineación de pilotos que tampoco se queda atrás. La marca de los cuatro aros apuesta por una combinación de experiencia y energía con el veterano Nico Hülkenberg y el joven talento Gabriel Bortoleto, apadrinado de Fernando Alonso, que compartieron equipo Sauber y que seguirán haciéndolo en 2026 en la escudería alemana.

Un equipo preparado

Desde 2022, Audi desarrolla la unidad de potencia para la Fórmula 1 en Neuburg an der Donau, la única sede operativa de un equipo de F1 en Alemania. Cabe recordar que la nueva unidad de potencia estará integrada por un motor de combustión interna (ICE) V6 con una cilindrada de 1,6 litros y sobrealimentación mediante un turbocompresor, un sistema de recuperación de energía (ERS) que incluye almacenamiento de energía (ES) y una unidad motor-generador eléctrico (MGU-K), así como una unidad de control electrónico (CU-K).

La otra parte del proyecto se desarrolla en Hinwil, Suiza, donde se centran en la creación de piezas estructurales como la carcasa de la caja de cambios o el eje trasero. Es vital en ese sentido la colaboración entre ambas sedes para relacionar los datos y poder ensamblar de la mejor manera el monoplaza, que se nutre de las dos fábricas y de la experiencia en distintos sectores para poder triunfar en la Fórmula 1.