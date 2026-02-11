Audi causa sensación en Bahréin: los espectaculares pontones de los que todos hablan

Es tiempo de pretemporada y como tal es momento de empezar a ver las primeras novedades introducidas en los monoplazas. Este 2026 es un año de cambio con la nueva reglamentación y eso ha dejado margen a los equipos a presentar innovaciones y arriesgar con un diseño más agresivo que el de la competencia. Es el caso de Audi, que se ha presentado en Bahréin con unos pontones que causan sensación.

En el Circuito Internacional de Sakhir las escuderías han presentado monoplazas más parecidos a lo que se verá definitivamente en Australia cuando empiece oficialmente el calendario. A pesar de no ser coches definitivos, sí se pueden apreciar nuevos detalles con imágenes más precisas que las que tuvimos en Barcelona, donde las pruebas se realizaron a puerta cerrada sin acceso a los medios de comunicación.

En este sentido, el R26 de Audi ha sido uno de los que más ha causado sensación en las primeras horas de test. La marca alemana ha presentado unos pontones muy compactos con entradas de aire más pequeñas y estrechas. Sorprenden por su radical verticalidad, un diseño bastante parecido al que presentó Mercedes en 2022 con sus fallidos 'zeropods' y que parece que el equipo de los cuatro aros pretende replicar a su manera.

Esta nueva versión de los pontones marcan un alejamiento de la idea inicial de entrada horizontal que presentó el equipo en Barcelona. La revolución llega con una superficie superior con forma más agresiva que, en todo caso, debería a ayudar a aumentar el efecto de caída. Interesante también el cambio en el alerón delantero, donde se incorporan dos carcasas grandes además de distintos ajustes en los flaps.

Audi, un proyecto ganador para 2030

Audi recuerda con su diseño que no ha llegado a la Fórmula 1 por estar. Lo ha hecho para ganar. Ir a esta guerra que es el Gran Circo requiere de estar bien preparado, más todavía si tu objetivo final es ser campeón. La premisa es clara: pelear por el campeonato en 2030. Y es cierto que es prácticamente imposible asegurar el éxito en esta categoría donde los recursos invertidos no son siempre directamente proporcionales a las posibilidades de éxito. Tan cierto es eso como que estar bien armado es el primer paso para ganar. Si no es ahora, al menos en un futuro.

Noticias relacionadas

En este sentido, Audi aterriza en la Fórmula 1 de la mano de figuras más que preparadas para ser campeones. Al frente del proyecto estarán el exdirector del equipo Ferrari Mattia Binotto, nuevo jefe de proyecto, y Jonathan Wheatley, antes en Red Bull, ahora jefe de equipo de Audi. Este aclamado tándem buscará llevar a la escudería a la gloria con el paso del tiempo y para ello tendrán a su disposición una alineación de pilotos que tampoco se queda atrás. La marca de los cuatro aros apuesta por una combinación de experiencia y energía con el veterano Nico Hülkenberg y el joven talento Gabriel Bortoleto, apadrinado de Fernando Alonso, que compartieron equipo Sauber y que seguirán haciéndolo en 2026 en la escudería alemana.