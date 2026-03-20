Audi anuncia la salida inmediata de Wheatley... y ya tiene la puerta abierta para fichar por Aston Martin

El equipo de Fórmula 1, Audi ha confirmado que Jonathan Wheatley deja de ser su director de equipo con efecto inmediato. La noticia, que llega apenas dos grandes premios después del inicio de la temporada 2026, deja a Mattia Binotto al frente de todas las operaciones de la formación de Ingolstadt. El ingeniero italiano, que ya ejercía como máximo responsable del proyecto, añade ahora las funciones de 'Team Principal' a su actual cargo para intentar estabilizar una estructura que busca "resultados urgentes" en este nuevo ciclo reglamentario.

La marcha de Wheatley se produce en un momento de máxima agitación en el mercado de fichajes de ingenieros y directivos de alto nivel. Aunque el comunicado oficial alude a "motivos personales" para justificar su salida, el movimiento coincide con la necesidad de Aston Martin de encontrar un jefe de equipo en este arranque de mundial. La marca de los cuatro aros agradece el trabajo realizado por el británico durante la fase de transición, pero recalca que la prioridad ahora es "centralizar el mando" bajo la figura de Binotto para evitar más distracciones internas.

EL EFECTO DOMINÓ

El adiós de Wheatley a Audi despeja el camino para su casi segura llegada a Silverstone, donde Lawrence Stroll busca desesperadamente un gestor que libere a Adrian Newey de sus tareas administrativas. El genio de la aerodinámica, que asumió el rol de jefe de equipo de forma provisional, necesita "volver al tablero" de diseño para corregir los graves problemas de vibraciones que presenta el AMR26. Esta carambola permitiría que Newey se centre exclusivamente en la evolución técnica, mientras Wheatley aportaría la disciplina operativa que aprendió durante sus años de gloria en Red Bull.

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Aston Martin busca recuperar el rumbo tras un inicio de temporada dramático y sin puntos. Los próximos días serán clave para conocer los plazos del 'gardening leave' de Wheatley, un factor determinante que marcará cuándo podrá "tomar las riendas" de su nueva escudería.