Audi acapara los focos en Australia: sorpresa en los libres y estreno por todo lo alto del RS 5

Son días históricos los que está viviendo Audi este fin de semana en Australia. Por primera vez en su historia, la marca de los cuatro aros estará presente en la salida de un Gran Premio de Fórmula 1, un hito para los alemanes que han llegado a la categoría para ganar. Por si fuera poco, Audi presentó en el circuito de Albert Park el nuevo Audi RS 5, con Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto a los mandos, que supone una nueva era con el primer modelo RS con propulsión híbrida.

Fue durante la noche del jueves cuando ambos pilotos presentaron el nuevo modelo de la marca. Y no solamente lo mostraron, sino que también lo demostraron; Nico Hülkenberg salió a pista en Albert Park para exprimir la potencia del RS 5 para confirmar que se trata de uno de los modelos más impactantes de su gama actual. Su tecnología híbrida enchufable, combinada una potencia bruta de 639 CV (470 kW) con hasta 84 kilómetros de autonomía 100% eléctrica, son una muestra de que el mundo de los modelos deportivos de la marca y el automovilismo no están tan separados.

Audi F1 Australia / Audi

En lo deportivo, Audi brilló de manera inesperada en los primeros libres del GP de Australia. En la primera sesión, tanto Gabriel Bortoleto como Nico Hülkenberg pudieron colarse entre los diez mejores, algo brillante si se tiene en cuenta que es la primera vez que la marca pone un monoplaza de su creación a competir en la categoría.

Es un buen comienzo, mejor incluso de lo esperado, pero el potencial de la marca de los cuatro aros es superior; con su objetivo de competir por el título mundial en 2030, Audi tiene claro los pasos que debe dar para ser campeón en un futuro. De momento, van por el buen camino.

Audi F1 Australia / Audi

“El inicio de nuestra primera temporada de Fórmula 1 marca el comienzo de un nuevo capítulo para Audi, tanto dentro como fuera de la pista”, afirmó Gernot Döllner, CEO de AUDI AG. “Nuestro objetivo es demostrar lo que se puede conseguir cuando las personas trabajan juntas por un objetivo común. En este deporte, en el que cada milésima de segundo cuenta, la eficiencia es fundamental. Nos enseña que el trabajo en equipo centrado y preciso nos hace fuertes. Afrontamos los retos con valentía y consideramos este proyecto como una fuerza motriz y un ejemplo motivador para mejorar cada día”.